Дубай строи златна улица за туристите, но истината зад блясъка се оказа друга

Д а ходиш върху злато вече не е фантазия - Дубай се подготвя да открие алея от 24-каратово злато преди края на 2026 г., точно в сърцето на своя бляскав Златен район, а отброяването вече започна.

Златото винаги е имало специално място в начина, по който хората възприемат Дубай. Всъщност, щом чуем тези две думи заедно, моментално си представяме уникални и сложно изработени бижута, украсяващи витрините на магазините. И тъкмо когато Дубай винаги има с какво ново и уникално да изненада, този път емирството идва със забележителната идея за създаване на златна пешеходна пътека. И докато за нас златото е ценен метал, семейна реликва или финансова сигурност, това звучи като излязло директно от сънищата.

Gliding on gold in Dubai: Emirate’s Gold District announces world’s first 24-carat walkway https://t.co/2JpIBiliqM @visitdubai — Himanshu Verma (@hv2008) October 28, 2026

Според местните издания Gulf News и Emarat Al Youm, цитиращи Рашид Ал Хармуди, висш директор в търговския сектор на района, Dubai Gold District планира да открие първата и най-дълга по рода си пешеходна алея преди края на 2026 г.

Реалността зад сензационните съобщения обаче е далеч по-прагматична.

Въпреки разпространилите се в социалните мрежи и чуждестранната преса твърдения, че посетителите ще стъпват директно върху кюлчета от чисто злато, експертите и местните източници уточняват, че става дума за специализирана декоративна настилка.

Тъй като 24-каратовото злато е изключително мек и пластичен метал, той физически не би издържал натоварването от подметките на минувачите и би се деформирал за броени часове. Поради тази причина проектът „Златна улица“ (Gold Street) използва съвременни технологии за позлатяване, защитни съединения и декоративни панели, които създават луксозния визуален ефект на златна пътека, без да нарушават здравината на настилката.

Новината за алеята идва редом с друг златен рекорд в района. Водещи издания съобщиха, че чифт златни обици с тегло 16,514 килограма спечелиха за Дубай два рекорда на Гинес - за най-тежките и най-големите златни обици в света, показани официално в квартала.

Специализираната зона Dubai Gold District бе официално открита от компанията Ithra Dubai в края на януари като дестинация за търговия със злато и бижута. Разположен в района Дейра, близо до известния Gold Souk, комплексът обединява над 1000 търговци на дребно и е посрещнал купувачи от над 147 националности, а новата позлатена алея се очаква да бъде завършена в следващите два месеца.