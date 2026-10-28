Свят

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Вашингтон потвърди, че ще издаде визи на сина на Жаир Болсонаро и семейството му. Напускането на страната е станало въпреки съдебно разпореждане за предаване на паспортите му

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 07:21
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К онсервативният бразилски сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, е пристигнал в САЩ, съобщиха The Washington Post и CNN, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена от AFP.

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

Според публикациите Болсонаро е пристигнал на американска територия във вторник, 27 октомври. Не е ясно обаче къде точно е кацнал и по какъв маршрут е напуснал Бразилия.

Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ потвърди, че Вашингтон ще издаде визи на Болсонаро и членовете на семейството му. Американската страна обаче не разкри подробности за вида на визите и пътуването им.

Съобщенията за заминаването му се появиха, след като сенаторът не изпълни съдебно разпореждане да предаде паспортите си на федералната полиция. По данни на Франс прес бразилският и дипломатическият му паспорт са били анулирани. Полицията обаче е заявила, че няма официален запис за напускането му на страната. Според агенцията Болсонаро има и италианско гражданство от 2023 г. насам.

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

  • Защо Флавио Болсонаро напусна Бразилия

Напускането на страната идва на фона на разследвания срещу сенатора за предполагаеми финансови нарушения и пране на пари. Според „Вашингтон пост“ разследващите проверяват финансовите му връзки с банкер, обвинен в неправомерни действия, както и с лице, заподозряно в пране на пари в Бразилия.

Двама близки до семейството източници са заявили пред американското издание, че Болсонаро се е опасявал от арест в рамките на седмицата. Тази информация не представлява официално потвърждение за мотивите му да напусне страната.

Според „Вашингтон пост“ бразилски представители са предупредили САЩ да не допускат Болсонаро на своя територия. Ако той бъде обвинен и осъден по разследването за пране на пари, престъплението би могло да попадне в обхвата на договора за екстрадиция между двете държави.

Преди да се появят съобщенията за заминаването му, сенаторът заяви, че ще остане в Бразилия, за да оглави опозицията срещу Лула да Силва. В понеделник той съобщи в социалните мрежи, че е получил съдебно разпореждане да предаде паспортите си, но определи мярката като опит за сплашване.

Във вторник ръководителят на предизборния му щаб Рожерио Мариньо заяви, че няма информация къде се намира кандидатът. По думите му последният контакт бил кратко текстово съобщение, в което Болсонаро казал, че ще изчака известно време, преди отново да разговаря с екипа си.

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

  • Лула да Силва спечели втори тур с близо 52% от гласовете

На президентските избори в неделя, 25 октомври, действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва спечели втори мандат с 51,79% от действителните гласове. Флавио Болсонаро получи 48,21%, показват окончателните резултати, обявени от Висшия избирателен съд на Бразилия.

Лула да Силва спечели над 64,2 милиона гласа срещу близо 59,8 милиона за своя съперник. Така той си осигури четвърти президентски мандат, включително двата си предишни последователни мандата от 2003 до 2010 г.

След обявяването на резултатите Болсонаро заяви, че няма да признае поражението си и ще поиска анулиране на изборите. Той оспори решението за удължаване на изборния ден в някои райони заради затруднения с транспорта. Удължаването е било поискано както от кампанията на Лула, така и от тази на Болсонаро заради проблеми, включително лоши метеорологични условия.

Президентът Лула да Силва определи предполагаемото бягство на своя съперник като „позорно“. Междувременно американският президент Доналд Тръмп, който поддържа близки отношения с бащата на Флавио Болсонаро, постави под съмнение честността на изборите в Бразилия, без да представи доказателства за твърденията си.

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  • Сянката на Жаир Болсонаро

Случаят с Флавио Болсонаро напомня за събитията след президентските избори през 2022 г., когато баща му Жаир Болсонаро загуби от Лула да Силва и замина за Флорида малко преди встъпването в длъжност на съперника си. Той се върна в Бразилия около три месеца по-късно.

Бившият президент е осъден на 27 години затвор за участие в заговор за преврат след загубата си на изборите през 2022 г. Към момента той е под домашен арест. Флавио Болсонаро води кампанията си с обещание да освободи баща си.

Братът на Флавио, Едуардо Болсонаро, който живее в САЩ, също е поддържал тезата, че сенаторът трябва да напусне Бразилия, ако загуби президентската надпревара.

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Във вторник Върховният съд на Бразилия разпореди и разследване на предполагаемо чуждестранно финансиране на кампанията на Флавио Болсонаро и на възможна намеса от чужбина, включително чрез манипулиране на съдържание в социалните мрежи. Отделно кампанията на Лула обвини компанията Meta, собственик на Facebook, Instagram и WhatsApp, в алгоритмично манипулиране. Компанията отрича да е предприемала действия в полза на някоя от страните.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: AFP, The Washington Post, CNN    
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