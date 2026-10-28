Кремъл губи съюзник в Европа, но ще се откаже ли Сърбия от Русия?

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Победата на Студентската листа на изборите в Сърбия отслабва позициите на Москва, след като коалицията на Александър Вучич губи властта.

Експертите предупреждават, че руското влияние ще се запази заради енергийните връзки, Косово и проруските нагласи в част от обществото.

Новото движение обединява проевропейци и привърженици на по-тесни връзки с Русия, което може да затрудни промяната на външната политика.

Putin is Aleksandar Vucic's best friend. But the unilateral recognition of Donbas doesn't help Vucic's narrative that Kosovo is Serbia, my friends in Belgrade say https://t.co/5oNYOJdt4P — Georgi Gotev & EUalive (@GeorgiGotev) February 22, 2022

Френската телевизия France 24 оцени, че след парламентарните избори в неделя е все още твърде рано да се заключи дали Сърбия ще прекъсне връзките си с Москва, въпреки че изборната победа на Студентската листа е „нова страница, която вероятно ще бъде трудно да се обърне за Кремъл“.

„Поражението на коалицията на Александър Вучич на парламентарните избори в Сърбия в неделя, 25 октомври, лиши Русия от още един открит съюзник в Европа. Седем месеца по-рано в Унгария приключи ерата на Виктор Орбан, твърд поддръжник на Владимир Путин в рамките на ЕС“, напомня телевизията.

„Дълбоко ценим приноса на Александър Вучич за развитието на двустранните ни отношения“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник, ден след победата на студентското движение на изборите в Сърбия.

France 24 пише, че Вучич - „малкият Путин“ - често е хвалил руския президент, дори след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и е описал Путин като „истински приятел“, който му е връчил орден „Александър Невски“ през 2019 г.

„Вучич беше предвидим партньор за Кремъл, тъй като отказа да подкрепи европейските санкции срещу Русия“, каза Ана Йович-Лазич, директор на Центъра за евразийски изследвания към Белградския университет.

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„Вучич до известна степен пое ролята на унгарския лидер Виктор Орбан – макар и по по-слабо изразен начин“, каза Ерик Горди, експерт по Сърбия от University College London.

А Вук Вуксанович, експерт в Кингс Колидж в Лондон по отношенията между Русия и Сърбия, заяви, че по време на управлението на Вучич Сърбия „е обслужвала руското ръководство предимно като е създавала образ на Русия, която не е напълно изолирана на европейската сцена“.

Така изборната загуба на Вучич означава, че само Словакия, начело с Роберт Фицо, остава да представлява интересите на Москва в рамките на европейската сфера, оценява France 24 и добавя, че Вучич е обслужвал и руските интереси на Балканите.

Бранислав Раделич, политолог, специализиран в Сърбия, базиран в Лондон, смята, че „Русия е използвала тесните си връзки със сръбското ръководство, за да дразни Европейския съюз в региона и да се противопостави на плановете му за по-голяма интеграция на Балканите“.

Експерти, интервюирани от France 24, казват, че значителното пространство, отделено на проруските възгледи в медиите в Сърбия, е спомогнало за „популяризирането на наративи, които устройват Кремъл в целия регион“.

Вучич пред най-тежкия си изпит на изборите в Сърбия

Раделич смята, че падането на Вучич опровергава широко разпространеното руско разбиране, че политическата стабилност в Сърбия изисква правителство, симпатизиращо на Москва.

„Въпреки това, значението на този изборен провал за Москва не бива да се надценява“, предупреждава Ана Йович-Лазич.

Преди всичко, защото Кремъл „възприемаше Вучич като все по-ненадежден партньор“, добави Раделич.

Вук Вуксанович заяви, че руснаците „никога не са му имали пълно доверие и са го смятали за опортюнист, който използва връзките си с Владимир Путин, за да оказва натиск върху Запада“.

France 24 пише, че самият Вучич веднъж е казал, че би предпочел да бъде сравняван с Йосип Броз-Тито, отколкото с Путин, „давайки ясно да се разбере, че точно както историческият югославски лидер, той е готов да играе от всички страни на геополитическата шахматна дъска, за да защити интересите на страната си“.

По този начин, каза Ерик Горди, „докато правеше символични жестове към Русия, критикувайки европейските санкции, той едновременно продаваше боеприпаси на Украйна“.

Ана Йович-Лазич смята, че евентуалната загуба за Москва поради напускането на Вучич е смекчена от факта, че „руското влияние в Сърбия не е зависело изключително от този бивш лидер“, а „сътрудничеството на двете страни в енергетиката и подкрепата на Москва за позициите на Сърбия по отношение на Косово играят значителна роля“, а освен това има исторически положително отношение към Москва сред част от населението.

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Съответно, дори ако новото мнозинство в сръбския парламент се стреми да скъса отношенията си с Москва, „то ще се сблъска с ограничения, на които не може да повлияе“, предупреждава Ерик Горди.

В крайна сметка „въпросът е дали кандидатите, подкрепяни от Студентското движение, наистина искат повече Европа и по-малко Русия за Сърбия“, посочва France 24.

Ерик Горди смята, че победителите в парламентарните избори „вероятно биха били много щастливи, ако никой никога не ги попита за мнението им за позицията им спрямо Русия“, защото, каза той, „те наистина нямат желание да се занимават с този въпрос“.

Небойша Владисавлевич, политолог от Белградския университет, заяви, че списъкът с лица на Студентското движение „обхваща много широк идеологически спектър - от проевропейски либерали до консерватори, които вярват, че Сърбия трябва да изгради още по-силни връзки с Русия и Китай“.

С други думи, веднага щом се повдигне руският въпрос, единството на това движение – основано, за да осъди корупцията в ерата на Вучич – „рискува бързо да се разпадне“, предупреждава Вук Вуксанович.

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Въпреки това, Небойша Владисавлевич смята, че балансът евентуално може да се измести в полза на Европа.

„Този ​​обрат няма да е категоричен, но ще има постепенно дистанциране от Русия, защото ключовите ценности, на които се крепи студентското движение – като върховенството на закона и борбата с корупцията, са естествено съобразени с ценностите на ЕС“, обясни той.

„Това е възможност, от която Европейският съюз трябва да се възползва“, смята Бранислав Раделич.

Но Брюксел ще трябва да положи усилия, както посочва Ерик Горди, защото „Европа всъщност не е била известна с подкрепата си за студентското движение, а европейските чиновници отдавна заемат много помирително отношение към Александър Вучич“.

Особено след като Русия остава на заден план - в понеделник Дмитрий Песков изрази предпазливо отношение, заявявайки, че Москва е готова да направи всичко по силите си, за да сътрудничи конструктивно с новите сръбски власти, отбелязва France 24.