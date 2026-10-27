След изборната загуба: Анулираха паспортите на Флавио Болсонаро

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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви, че федералната полиция е поискала паспортите му след посещение при баща му Жаир Болсонаро, който е в затвора.

Сенаторът, загубил президентския балотаж срещу Луиз Инасио Лула да Силва, заяви, че ще изпълни нареждането и няма намерение да напуска страната.

Според Флавио Болсонаро мярката е свързана с изказване на брат му Едуардо, че трябва да напусне страната при загуба на изборите, но съдът и полицията засега не са коментирали твърденията.

Flavio Bolsonaro posted a video on social media saying police ordered him to surrender his passports and barred him from leaving Brazil. The demand comes one day after Bolsonaro lost a tightly-contested presidential election to incumbent President Lula da Silva. https://t.co/aEV7OvjKYI — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2026

Паспортите на загубилия президентските избори в Бразилия кандидат - десния сенатор Флавио Болсонаро, са били анулирани, след като той не е изпълнил разпореждане да ги предаде. Това заяви пред АФП полицейски източник, пожелал анонимност.

По-рано днес Болсонаро заяви, че бразилската федерална полиция е поискала да ѝ предаде паспортите си след посещението му при намиращия се в затвора негов баща - бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс.

Сенаторът, който беше победен на вчерашния балотаж на изборите от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, каза, че възнамерява да изпълни полицейското нареждане и че не планира на напусне страната след вота.

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Флавио Болсонаро твърди, без да представя доказателства, че полицейското нареждане е основано на решение на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис.

Съдът и полицията засега не са отговорили на запитванията на "Ройтерс" за коментар по темата.

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"Беше ми наредено буквално на улицата да предам паспортите си и ми бе забранено да напускам страната", каза Болсонаро във видеобръщение в социалните мрежи.

Той добави, че решението на Мораис е основано на изказване на по-малкия му брат Едуардо Болсонаро, който каза в подкаст миналата седмица, че Флавио Болсонаро трябва да напусне страната, ако изгуби изборите.

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