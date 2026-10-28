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Нетаняху и Айзенкот на ръба на победата: Израел е разделен след изборите

Резултатите от оспорвания вот първоначално дадоха преднина на опозицията, но последните данни изравниха двата лагера. Избирателната активност достигна 77,7% - най-високото ниво от 1999 г.

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 06:56
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П оддръжниците на опозиционния израелски лидер Гади Айзенкот не губят надежда след изборите, докато в Йерусалим привържениците на премиера Бенямин Нетаняху приветстват обрата в резултатите през последните часове, предаде "Франс прес".

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Двата лагера очакват с напрежение окончателните резултати от изключително оспорвания вот. Първоначалните проучвания показаха лека преднина за опозиционния блок, но последвалите данни изравниха позициите на двата лагера.

Малко след 22:00 ч. в изборната нощ поддръжниците на центристката партия "Яшар" вдигнаха наздравици. Нейният лидер Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, се очерта по време на кампанията като основен съперник на Нетаняху, който е начело на страната от повече от 18 години.

Вотът е първият след атаката на палестинската ислямистка групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Избирателната активност достигна 77,7% - най-високото равнище от 1999 г. насам.

За Нетаняху, когото опонентите му обвиняват за провала в сферата на сигурността и за отказа му да създаде независима разследваща комисия, изборите са решаващи за политическото му бъдеще.

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  • Нетаняху призова за силно дясно правителство

Пред свои привърженици в изборната нощ Нетаняху призова за сформиране на силно дясно правителство. Премиерът заяви, че партията му "Ликуд" се очертава като най-голямата политическа сила в Израел, и добави, че десният блок си е осигурил ясно мнозинство сред еврейските избиратели.

Придружен от съпругата си Сара, Нетаняху демонстрира оптимизъм, ръкопляскаше и благодари на поддръжниците си.

"Не трябва да сформираме правителство, което разчита на арабски, антиционистки партии", заяви 77-годишният премиер.

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Той обвини арабските партии, че се противопоставят на съществуването на Израел и определят "Хамас" като благотворителна организация, докато наричат израелските военни военнопрестъпници.

Нетаняху предупреди също, че заплахите от Иран, който Израел смята за свой основен противник в региона, продължават да съществуват.

"Докато съществува фанатизираният режим, те ще продължават да опитват да ни унищожат", посочи той.

Премиерът добави, че Израел и САЩ трябва да работят заедно, за да "премахнат тази заплаха веднъж и завинаги".

  • Айзенкот обеща промяна и бързо сформиране на правителство

От своя страна Гади Айзенкот заяви, че израелските граждани са гласували за промяна, и обеща бързо да сформира правителство.

"Написахме история! Обществото гласува за промяна", каза опозиционният лидер пред своите поддръжници.

"Израелското общество гласува срещу това Нетаняху да продължи да бъде министър-председател на Израел", заяви той и добави, че ще работи за "зачитане на волята на народа".

"Израел върви към нова епоха - епоха на надежда, взаимна отговорност и солидарност", посочи Айзенкот.

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Изборите бяха разглеждани като възможен повратен момент за дълбоко разделеното израелско общество. Основният въпрос беше дали Нетаняху ще запази властта, или опозицията ще успее да събере достатъчно подкрепа, за да доведе до смяна на правителството.

След атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Айзенкот се присъедини към извънредното правителство на Нетаняху. По-късно обаче подаде оставка заради разногласия с премиера.

Редактор: Василена Василева
Източник: Валерия Динкова, БТА    
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