30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

Италианският учен и журналист на свободна практика Юсеф Сихер, на 30 години, отказа да даде показания пред съдия в Милано, след като беше задържан по обвинения за организиране и подбуждане към безредиците и грабежите от 17 октомври.

Прокуратурата твърди, че той е управлявал каналите на протестното „Движение 17 октомври“ и настоява да остане в ареста, докато защитата отрича да е извършил престъпление; съпругата му също е разследвана.

При безредиците предимно непълнолетни младежи разбиваха магазини, извършваха грабежи и се сблъскваха с полицията, като най-младият установен участник е бил на 11 години.

Italian police have detained journalist and academic Youssef Siher, 30, over alleged links to an online network suspected of organising unrest after violent clashes in Milan on October 17–18. https://t.co/q1IoTT2OLN — Brussels Signal (@brusselssignal) October 26, 2026

Юсеф Сихер, 30-годишен италиански учен и журналист на свободна практика от марокански произход, обвинен, че е бил главният организатор на шокиращите безредици и грабежи, избухнали в Милано на 17 октомври, който след тях беше задържан, се възползва от правото си да запази мълчание по време на първото си явяване пред съдия по предварителното разследване в миланския затвор „Сан Виторе“, предаде АНСА.

Сихер, който беше задържан миналия уикенд, вероятно е създал и управлявал каналите в социалните мрежи на протестното „Движение 17 октомври“, изиграли ключова роля в безредиците. Той е обвинен в подбуждане към извършване на престъпление, като намерението за извършване на терористичен акт се посочва като утежняващо обстоятелство.

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Съпругата на Сихер, която работи като културен медиатор, също е обект на разследване за същите предполагаеми престъпления.

Очаква се съдията по предварителното разследване да се произнесе по искането на прокуратурата Сихер да остане в ареста, като вземе предвид дали съществува риск той да се укрие или да извърши ново престъпление.

В понеделник прокурорите заявиха, че Сихер притежава технически познания на такова ниво, че те биха му позволили да „разработи революционна стратегия“. Това беше един от аргументите им в подкрепа на искането той да бъде оставен в ареста. Адвокатите му обаче поискаха от съдията да го освободи. „Той не е направил нищо нередно“, заявиха адвокатите на Сихер - Бенедето Чикароне и Ясмина Абу Шара. „Няма подбуждане към насилие, няма тероризъм, няма престъпление.“

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Повечето от младежите, участвали в безредиците на 17 октомври, бяха непълнолетни. Групи от тях, с качулки и шалове, прикриващи лицата им, обикаляха из магазини и супермаркети, чупеха витрини и извършваха погроми и грабежи. Случилото се предизвика широк отзвук и породи размисъл в Италия относно проблемите и недоволството сред младите хора.

Младежите влязоха и в сблъсъци с полицията на 17 октомври, като хвърляха по служителите камъни, бутилки и сигнални ракети. Най-младият установен участник в безредиците тогава беше на 11 години, съобщиха от полицията.