Свят

30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

Юсеф Сихер е разследван за подбуждане към престъпления, като прокуратурата посочва терористично намерение като утежняващо обстоятелство. Адвокатите му отричат да е извършил нарушение

28 октомври 2026, 12:49
30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда
Източник: БГНЕС/EPA
  • Италианският учен и журналист на свободна практика Юсеф Сихер, на 30 години, отказа да даде показания пред съдия в Милано, след като беше задържан по обвинения за организиране и подбуждане към безредиците и грабежите от 17 октомври.
  • Прокуратурата твърди, че той е управлявал каналите на протестното „Движение 17 октомври“ и настоява да остане в ареста, докато защитата отрича да е извършил престъпление; съпругата му също е разследвана.
  • При безредиците предимно непълнолетни младежи разбиваха магазини, извършваха грабежи и се сблъскваха с полицията, като най-младият установен участник е бил на 11 години.

Юсеф Сихер, 30-годишен италиански учен и журналист на свободна практика от марокански произход, обвинен, че е бил главният организатор на шокиращите безредици и грабежи, избухнали в Милано на 17 октомври, който след тях беше задържан, се възползва от правото си да запази мълчание по време на първото си явяване пред съдия по предварителното разследване в миланския затвор „Сан Виторе“, предаде АНСА.

Сихер, който беше задържан миналия уикенд, вероятно е създал и управлявал каналите в социалните мрежи на протестното „Движение 17 октомври“, изиграли ключова роля в безредиците. Той е обвинен в подбуждане към извършване на престъпление, като намерението за извършване на терористичен акт се посочва като утежняващо обстоятелство.

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Съпругата на Сихер, която работи като културен медиатор, също е обект на разследване за същите предполагаеми престъпления.

Очаква се съдията по предварителното разследване да се произнесе по искането на прокуратурата Сихер да остане в ареста, като вземе предвид дали съществува риск той да се укрие или да извърши ново престъпление.

В понеделник прокурорите заявиха, че Сихер притежава технически познания на такова ниво, че те биха му позволили да „разработи революционна стратегия“. Това беше един от аргументите им в подкрепа на искането той да бъде оставен в ареста. Адвокатите му обаче поискаха от съдията да го освободи. „Той не е направил нищо нередно“, заявиха адвокатите на Сихер  - Бенедето Чикароне и Ясмина Абу Шара. „Няма подбуждане към насилие, няма тероризъм, няма престъпление.“

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Повечето от младежите, участвали в безредиците на 17 октомври, бяха непълнолетни. Групи от тях, с качулки и шалове, прикриващи лицата им, обикаляха из магазини и супермаркети, чупеха витрини и извършваха погроми и грабежи. Случилото се предизвика широк отзвук и породи размисъл в Италия относно проблемите и недоволството сред младите хора.

Младежите влязоха и в сблъсъци с полицията на 17 октомври, като хвърляха по служителите камъни, бутилки и сигнални ракети. Най-младият установен участник в безредиците тогава беше на 11 години, съобщиха от полицията.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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