Задържаха издирван за наркотрафик и търговия с оръжия нидерландец на „Капитан Андреево“

34-годишен нидерландски гражданин, издирван за престъпления, свързани с наркотици и незаконна търговия с огнестрелни оръжия, остава в ареста. Това реши Окръжният съд в Хасково.

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Волкан Айдън е задържан на 24 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, докато пътувал от Турция към България. При проверката е установено, че срещу него има издадена европейска заповед за арест от съдебните власти в Хага.

Мъжът е издирван за наказателно преследване по пет случая, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества, подготовка за незаконния им трафик и търговия с огнестрелни оръжия. Според нидерландското законодателство за тези престъпления се предвиждат наказания до осем и до шест години лишаване от свобода.

При разглеждането на случая магистратите в Хасково са установили, че документите, изпратени от нидерландските власти, отговарят на законовите изисквания. Деянията, за които мъжът е издирван, са наказуеми и според българското законодателство.

Основният мотив за налагането на мярката „задържане под стража“ е опасността той да се укрие. Съдът е отчел, че задържането е станало при проверка на границата.

Същевременно няма данни мъжът да възнамерява да извърши престъпление на територията на България. Мярката цели да гарантира присъствието му по време на процедурата за предаването му на нидерландските власти.

Решението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.