Любопитно

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Одри Хепбърн и Кари Грант споделяха дълбока връзка, изградена на взаимно уважение и приятелство, въпреки разликата във възрастта и първоначалните откази да работят заедно

12 февруари 2026, 12:13
Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант
Източник: Getty Images

С лед като гледахме как Одри Хепбърн и Кари Грант блестят заедно на екрана във филма „Шарада“ от 1963 г., стана ясно, че двамата са споделяли специална връзка, изградена на взаимно възхищение и уважение. Въпреки това, пътят им към приятелството не е бил лесен – Кари е отхвърлил няколко предложения да участва заедно с носителката на „Оскар“ през годините, пише HELLO!

Кари Грант, който беше с 25 години по-възрастен от Одри и една от най-ярките звезди на Златния век на Холивуд, отказва да работи с нея във „Римска ваканция“ през 1953 г., „Сабрина“ през 1954 г. и „Любов следобед“ през 1957 г.

Разликата във възрастта се оказа твърде голяма за актьора, който не искал да бъде възприеман като преследващ по-млада жена на екрана. Двамата най-накрая се срещат на вечеря, организирана от режисьора на „Шарада“ Стенли Донен. Въпреки че Одри случайно разлива бутилка вино върху новия кремав костюм на Кари, той веднага бил очарован от нейния непринуден чар.

Когато на Кари му предложили ролята на Питър Джошуа във „Шарада“, той първоначално я отказал отново заради разликата във възрастта. Сценаристите променили сюжета така, че героинята на Одри, Реджина Ламперт, да го преследва, а не обратното. Това направило ролята по-приемлива за публиката.

Embed from Getty Images

„Казвах му реплики от рода на: ‚Твърде стар съм за теб, махай се от мен, малко момиченце‘“, разказва сценаристът Питър Стоун. „Тя го преследваше, а той се опитваше да я разубеди. Тя го преследваше и седеше в скута му. Намираше го за неустоим и в крайна сметка той беше съсипан от нея.“

Embed from Getty Images

След като един от проектите на Кари се провалил, той успял да се присъедини към актьорския състав на „Шарада“ и започнал снимките в края на 1962 г., когато бил на 58 години, а Одри на 33. Актьорът Томас Челимски споделя пред Vanity Fair, че „на снимачната площадка е имало магия“ и се усещала силна връзка както с Одри, така и с Кари.

След излизането на филма през 1963 г., Кари Грант заявява: „Всичко, което искам за Коледа, е още един филм с Одри Хепбърн.“

Embed from Getty Images

Двамата се събират отново през 1981 г., когато Кари е удостоен с наградата за цялостно творчество в Центъра „Кенеди“, а Одри му връчва отличието.

„Ако целият свят е сцена и всички мъже и жени са просто актьори, то ето един много специален актьор, който е и наш приятел“, каза тя в речта си. „С благодарност и любов завършвам с това, че ти наистина беше приятел.“

Embed from Getty Images

Одри и Кари поддържали връзка през годините, като си писали писма. В едно от тях той я описал като „сияйна като звезда“, „скъпа“, „внимателна“ и „грижовна“, докато Одри говорила за дълбокото им приятелство години след смъртта му през 1986 г.

„Кари – такъв прекрасен сувенир в живота ми... Той ме покори още в момента, в който ме срещна. Мисля, че ме разбираше по-добре, отколкото аз самата“, написала тя.

Одри Хепбърн Кари Грант Шарада филм Актьори Холивуд Приятелство Разлика във възрастта Златен век на Холивуд Кино Екранно партньорство
Последвайте ни

По темата

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
10 храни, които помагат при диария при кучето

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

България Преди 9 минути

Екипажът все още живее на хотел у нас

<p>&bdquo;Синът ми е моралният убиец&ldquo;: Майка обвини собственото си дете за труповете на &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

България Преди 18 минути

Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Любопитно Преди 58 минути

Принц Уилям завърши първото си посещение в Саудитска Арабия с визита в природния резерват Шараан и историческия град Ал-Ула, запознавайки се с програми за опазване на застрашени видове и устойчиво земеделие

Какво е състоянието на наръганите хора в София

Какво е състоянието на наръганите хора в София

България Преди 58 минути

Двамата пострадали при намушкване в София тази сутрин са с опасност за живота

<p>Случаят &bdquo;Петрохан&ldquo;: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца</p>

Прокуратурата за „Петрохан“: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца

България Преди 1 час

Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават действията по разследването на смъртта на шестима души

<p>НАТО разполага сили в Гренландия, за да задоволи Тръмп</p>

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

Свят Преди 1 час

Присъствието на Алианса е повече символично, отколкото военна необходимост, но целта е да се угоди на американския президент и да се покаже сила срещу "преувеличената" заплаха

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Нови правила за собствениците на кучета и котки

България Преди 1 час

Промени предвиждат затягане на контрола при продажба, развъждане и реклама на домашни любимци

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Малките неща Преди 1 час

Най-добрите роботчета не само почистват пода, но и сами изпират и изсушават моповете си, изпразват контейнера за прах и дори дозират почистващия препарат

И скъпата козметика не помага: Топ 4 причини за стареене на кожата

И скъпата козметика не помага: Топ 4 причини за стареене на кожата

Любопитно Преди 1 час

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

България Преди 1 час

Служебният премиер обяви, че няма да бъде „човек на конци“, планира нов удължителен бюджет и е в пълен синхрон с „Дондуков“ 2 за имената на бъдещите министри

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"

България Преди 1 час

"Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес", заяви Иван Сотиров от „Синя София“

.

Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София

България Преди 1 час

Третият пролетен авторетро салон започва от днес

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Любопитно Преди 1 час

Вижте чертите, които ви правят уникални и влияят на вашата кариера, финанси и лични взаимоотношения

<p>Наследницата на КНДР - дъщерята на Ким все по-близо до върха</p>

КНДР е на път да посочи дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е за негова наследничка

Свят Преди 1 час

Разузнавателната агенция допълва, че ще следи отблизо дали Джу-е ще участва в ключов партиен конгрес, който ще се проведе по-късно този месец

<p>Покри се мъжът, намерил трите тела на &quot;Петрохан&quot;</p>

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

България Преди 2 часа

Деян, сочен за най-близкия съратник на Ивайло Калушев, е напуснал набързо дома си в Гинци и е изключил телефоните си веднага след като е бил разпитан и освободен от полицията

<p>Удар по елита в Сеул: Осъдиха министър за опит за преврат</p>

Южна Корея осъди бившия министър Ли Сан-мин на 7 години затвор за участие в бунта на Юн

Свят Преди 2 часа

Централният съд в Сеул го призна за виновен, че е наредил спиране на тока на медии по време на опита за обявяване на военно положение през декември 2024 г.

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Александър Сано гневен: "Сметката ми за ток е 700лв. Това е безобразие!"

Edna.bg

Ники Михайлов с разтърсващо послание към баща си за рождения му ден: Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед!

Edna.bg

Колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10

Gong.bg

Пастор отново тренира с ЦСКА, ясно е кога се връща на терена

Gong.bg

Свидетел по случая "Петрохан": Възрастен мъж е имал сексуални контакти с малки момчета

Nova.bg

Андрей Гюров: Служебният вътрешен министър трябва да е човек от системата

Nova.bg