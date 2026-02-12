Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Б руталните случаи „Петрохан“ и „Околчица“ разтърсиха България напълно. Смъртта на 6 души буквално предизвика истерия не само в медиите, но и в обществото. Властите днес обявиха, че се касае за случай на убийства с последвало самоубийство в две серии. Органите на реда са категорични, че в основата на всичко е религиозен култ с брутални практики.

Обществото, обаче, не е убедено. Много хора не могат да повярват, че тази ужасяваща история е следствие от създаването на секта, в която хора доброволно са гладували, провеждали съмнителни сексуални практики с деца и накрая доброволно са отнели живота си.

За българите това е немислимо. Просто трябва да има друг виновен, някой злодей, който е избил шест човека. А това е така заради въпроса „защо?“. Защо някой създава секта? Защо избива членовете ѝ? Защо? Защо?

Никой трезвомислещ човек не може да отговори на този въпрос, но истината е, че това се случва много често. Просто не в България. По света има редица случаи на създадени секти, чиито действия са дори още по-смразяващи. Но те са далече и са сюжети за холивудски филми. Никой не иска да повярва, че у нас е възможно същото.

Членове на култове са инжектирали собствените си деца с цианид, участвали са в престрелки срещу полицията и са пускали газ зарин срещу обществеността — всичко това в широко отворено сляпо подчинение към един-единствен човек.

Наистина, властта на лидерите на култове е ужасяваща реалност. Запознайте се с някои от най-обезпокоителните примера за тях от XX в.

Следващите редове съдържат информация, която може да се приеме за смущаваща.

Дейвид Кореш, лидерът на култа зад бедствието в Уейко

Като пророк на „Клонка Давидова“, Дейвид Кореш проповядвал, че може да отведе последователите си в Рая. Вместо това той ги повел към 51-дневна обсада с ФБР, която завършила с кръвопролитие.

Роден като Върнън Уейн Хауъл на 17 август 1959 г., Дейвид Кореш е отгледан до голяма степен от баба си по майчина линия, която го включвала в редовните си посещения на църква. Средата на Адвентистите от седмия ден щяла да се превърне във формираща сцена за бъдещия лидер на култ, която щяла да го научи на много за силата на вярата. В тийнейджърските си години Кореш бил поставен в класове за специално образование заради неговата изтощителна дислексия. Социално тромав и непопулярен, той напуснал гимназията. След това, в 20-те си години, Кореш изнасилил и забременил 15-годишно момиче. Естествено, това било само началото на история от сексуална агресия. Евангелистката църква на Кореш го отлъчила, след като той неумолимо преследвал дъщерята на пастора, която била в тийнейджърска възраст. Кореш се защитавал с твърдението, че Бог е отредил двамата да бъдат венчани.

To understand David Koresh is to understand Christianity.



Christianity is apocalypse preparation. pic.twitter.com/HCX5RX8frq — The Hellenist ☀️ (@The_Hellenist) July 22, 2024

Той щял да прави подобни изявления и след преместването си в Уейко, Тексас, в началото на 80-те години и присъединяването си към „Клонка Давидова“. Комплексът на църквата, известен като Маунт Кармел, е основан от Бен Роден. Той бил заменен от съпругата си Лоис, когато починал. Въпреки че по това време тя била на 65 години, вярва се, че Лоис е влязла в сексуална връзка с Кореш. Това му позволило бързо да се изкачи в ранговете на култа и скоро му било позволено да преподава собствени уроци. Това естествено му навлякло гнева на сина на Лоис, Джордж, който бил законният наследник на Маунт Кармел и неговото паство още преди Кореш да пристигне. Твърдението на Кореш, че Бог иска той да се съвкуплява с Лоис, не помогнало особено.

Той бил прокуден през 1985 г. и се преместил в Палестайн, Тексас, с 25 други членове на църквата „Клонка Давидова“, за да сформира своя собствена група. Изгнанието на Кореш от „Клонка Давидова“ засилило неговите религиозни заблуди, но също така привлякло значителен брой богомолци от цял свят. Успешно посещение в Израел го оставило уверен, че той е превъплъщение на пророка Кир. Той също така вярвал, че Маунт Кармел е земното място на Давидовото царство и че трябва да го си възвърне в името на Бога. Впоследствие той законно променил името си от Върнън Хауъл на Дейвид Кореш, което било препратка към цар Давид и библейското име на Кир Велики.

Към този момент Лоис била починала и оставила Маунт Кармел в ръцете на сина си. Той го преименувал на „Роденвил“ и го управлявал достатъчно тиранично, че Давидяните започнали да губят вяра в него. Изплашен от завръщането и привлекателността на Кореш, Джордж предизвикал бившия член на дуел за лоялност: Който успеел да възкреси човек от мъртвите, щял да стане законният лидер на „Клонка Давидова“. Кореш използвал възможността да каже на полицията какво замисля Роден, но се нуждаел от доказателства, за да ги убеди. Когато Кореш и седем от неговите последователи нахлули в имота, за да съберат въпросните доказателства, последвалата престрелка оставила Роден ранен, а Кореш и хората му — арестувани.

Кореш казал на полицията, че просто е искал да събере доказателства за незаконната дейност на Роден и впоследствие бил оправдан. Но самият Роден бил обвинен в убийство, когато убил един от своите поддръжници с брадва през 1989 г. Това позволило на Кореш да събере достатъчно пари, за да купи имота в Уейко и да го поеме сам. Но църквата под управлението на Кореш не се справила по-добре. Комплексът бил разследван обстойно за сексуални престъпления с непълнолетни и за физическо и сексуално насилие. Широко разпространени били и съобщения за „духовни бракове“ между непълнолетни жени и много по-възрастни мъже, а самият Кореш признал, че е баща на деца от няколко жени и момичета в неговата църква.

В крайна сметка сондирането на Службите за закрила на детето не успяло да намери конкретни доказателства за тези дейности. Междувременно Кореш проповядвал на последователите си, че Краят на времената е близо и че сформирането на „Армия на Бога“ е наложително. Църквата започнала да трупа арсенал. До февруари 1993 г. агенти на Бюрото за алкохол, тютюн и огнестрелни оръжия (ATF) се опитали да арестуват и да връчат на Кореш заповед за притежание на незаконни огнестрелни оръжия. Позорно избухнала четиричасова престрелка, която довела до смъртта на четирима агенти на ATF и шестима от последователите на Кореш.

Последвалата обсада продължила поразителните 51 дни. Докато някои от членовете на църквата „Клонка Давидова“ успели да избягат от комплекса, над 80 мъже, жени и деца останали вътре. Преговарящите от ATF и ФБР работили неуморно, за да постигнат компромис, но нещата трагично ескалирали. Когато в помещенията бил хвърлен сълзотворен газ, Давидяните отвърнали със стрелба. Комплексът в крайна сметка се запалил, вероятно от резервоари с пропан вътре в него или от гранати, използвани от властите. Последвалият ад оставил 76 души мъртви. Кореш бил намерен прострелян в главата, но дали сам го е направил или не, остава неизвестно.

Джим Джоунс и смразяващата история на клането в Джоунстаун

Джим Джоунс, безскрупулният лидер на култа „Народен храм“, е роден в селските райони на Индиана на 31 май 1931 г. Той основава „Народен храм“ на местно ниво през 50-те години на миналия век, преди растежът му да доведе до преселването на култа в долината Редууд в окръг Мендосино, Калифорния, през 60-те години, а по-късно в Сан Франциско през 70-те години. Джоунс, самопровъзгласил се за християнски пастор, имал опит в проповядването в малки църкви в Индианаполис. „Народен храм“ се фокусирал върху социалните аутсайдери, които били изоставени от статуквото.

Расово интегрираната църква предлагала безплатна храна, рехабилитация от наркотици, юридически услуги и други на „различните“ или лишените от граждански права. Тези типове хора били особено популярни в Калифорния през 60-те години, където идеалистични младежи, отхвърлени от съвременната политика, търсели по-светло бъдеще.

Джоунс почти винаги носел слънчеви очила и правел всичко възможно, за да развие култа си. Той бил не само медийно опитен, но и се подмазвал на местни политици и установявал полезни взаимоотношения на принципа „услуга за услуга“. Джоунс използвал и някои непристойни методи. Той принуждавал последователите си да се откажат от вещите си и молел много от тях да накарат роднините си да изпращат пари. Имало и твърдения за злоупотреби. До преместването на култа в Гвиана, Южна Америка, през 1977 г., „Народен храм“ бил натрупал около 20 000 членове. Преместването щеше да се окаже фатално за почти всеки, който дойде.

Комплексът в Гвиана бил рекламиран като утопична общност. Откъснати от престъпните структури и корупцията на американската политика, твърдял Джоунс, членовете на Храма щели да бъдат свободни да се реализират в хармония с Бога и природата. Около 1000 последователи започнали да строят своите комплекси, използвайки местно добита дървесина и материали. Може би най-зловещото е, че Джоунс конфискувал паспортите на всички при пристигането им.

Имало ежедневни задължения и рутина, които всеки трябвало да следва, с часове за децата и нощни социални събития. Но негативната преса и засиленото наблюдение на дейностите на култа от страна на властите оставили Джоунс параноичен и избухлив. Въпреки че се бил подмазал на местните чиновници, парите и провизиите за комуната намалели и последователите започнали да преразглеждат лоялността си.

Forty years ago today, 918 people (including 304 children and a US Congressman) were killed in a mass murder and forced suicide in and near Jonestown. The leader of the religious cult, Jim Jones, was white, but most of the victims were black.pic.twitter.com/OBlqjUtH7o — Keith Boykin (@keithboykin) November 18, 2018

За съжаление, Джоунс разполагал и с въоръжена охрана. Той запазил готовността си да направи всичко необходимо, за да избегне наказание за престъпленията си – включително да улесни смъртта на близо 1000 души. Когато американският представител Лео Райън пътувал до Джоунстаун на 18 ноември 1978 г., за да разследва твърденията за злоупотреби в комуната, целият ад се отприщил. Политикът и четирима от неговите спътници били бързо убити на самолетната писта, докато кацали в Гвиана.

Съзнавайки, че това вероятно е краят на пътя за него, Джоунс наредил станалото позорно известно масово убийство-самоубийство. Той казал на последователите си, че войниците са на път, за да ги измъчват, и че да умрат по собствена воля би било „революционен акт“. Децата си отишли първи. Родителите ги инжектирали с цианид, преди сами да изпият плодов сок с добавен цианид. Джоунс бил намерен мъртъв в стол с огнестрелна рана в главата. Само няколко десетки членове в Гвиана избегнали смъртта този ден — по чист късмет, че били другаде, за да събират провизии. Крайният брой на загиналите в Джоунстаун е 909 души.

Шоко Асахара и японският култ към Страшния съд „Аум Шинрикьо“

През 1987 г. Шоко Асахара (роден като Чизуо Мацумото) основава групата „Аум Шинрикьо“. Групата започнала като училище по йога, което съчетавало тибетски будизъм и индуизъм и насърчавало духовното осъзнаване – в началото. Според The Independent, групата натрупала хиляди последователи в Япония и Русия. За съжаление, групата в крайна сметка започнала да проповядва пророчества за Страшния съд и окултизъм. Асахара не само твърдял, че е превъплъщение на Буда, но и че ядрена война между Япония и САЩ е близо и само верните му последователи ще оцелеят.

Според The South China Morning Post, Асахара е роден на 2 март 1955 г. Той бил едно от девет деца, родени в семейството на беден майстор на сламени шапки на остров Кюшу. Частично сляп, той отишъл в държавен пансион за слепи деца, когато бил на шест години, и бързо се превърнал в побойник. „За него насилието беше като хоби“, казва бивш съученик. „Веднъж ядоса ли се, нямаше начин да бъде спрян“. Въпреки това неговата харизма и манипулативна емпатия по-късно щели да му позволят да привлече хиляди поклонници. Той обещавал на последователите на „Аум Шинрикьо“, че могат да придобият „силата на Бога с правилния вид обучение“.

Той започнал да се нарича Асахара през 80-те години, след като напуснал училище на 19 години и изучавал акупунктура. След като не успял да влезе нито в медицинско училище, нито в юридически факултет, Асахара незаконно продавал лекарства от своята практика по акупунктура, което довело до първия му арест. Той станал затворен, изучавайки религиозни текстове и пътувайки до Индия, след което се появил отново като учител по йога. Той твърдял, че е достигнал просветление в Хималаите и че дори може да левитира часове наред.

„Асахара беше талантлив в промиването на мозъци... той примамваше млади хора, които чувстваха чувство на празнота в японското общество“, казва Кимиаки Нишида, професор по социална психология в университета Ришо в Токио.

Скоро той събрал група, която действала от център в подножието на планината Фуджи, където членовете синтезирали химически оръжия. Неговият растящ култ се явил на парламентарни избори през 1990 г., но не успял да събере достатъчно гласове. Все по-ядосан и нетърпелив, Асахара провел атака с газ зарин в град Мацумото през юни 1994 г., при която били ранени над 500 души, а осем загинаха.

#OnThisDay 30 Years Ago: The Tokyo Sarin Attack



On March 20, 1995, Aum Shinrikyo, a doomsday cult led by Shoko Asahara, carried out a deadly sarin gas attack on the Tokyo Metro. Five coordinated strikes during the morning rush hour targeted trains passing through Kasumigaseki… pic.twitter.com/eeuBXLCRcU — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) March 20, 2025

Групата избегнала разкриване, което довело до още по-фатален инцидент на 20 март 1995 г., когато петима членове на „Аум Шинрикьо“ се спуснали в метрото в Токио в различни точки по време на пиковия час. Те изложили пътниците там на смъртоносния газ зарин. Заподозрените носели хирургични маски и пренасяли течния химикал в пакети, скрити в новинарски вестници в найлонови торбички. Те възлизали на близо литър всеки, докато капка зарин, не по-голяма от глава на карфица, вече е фатална при директен контакт. След като пробили пакетите със заострените си чадъри, петимата мъже и придружаващите ги шофьори за бягство напуснали влаковете и избягали. Паниката настъпила почти веднага: тези, които не били с пяна на устата или не кашляли кръв, отчаяно се опитвали да избягат.

В крайна сметка 688 души били откарани по спешност в болници, докато още 5510 отишли там сами. Спешната реакция била остро критикувана, тъй като властите не успели бързо да спрат движението на влаковете, за да овладеят проблема, а длъжностните лица не успели да арестуват отговорните за подобната атака година по-рано.

Дългият процес срещу Асахара го изпратил в затвора в очакване на смъртно наказание през 2006 г. Той беше обесен през юли 2018 г. Дванадесет членове на „Аум“ бяха осъдени на смърт, докато „Аум Шинрикьо“ се преименува на „Алеф“. Групата официално се отрече от предишния си лидер и дори дари пари на ранените по време на атаките.

Лидерът на църквата FLDS Уорън Джефс и неговата колекция от деца-съпруги

Престъпленията на бившия лидер на Фундаменталистката църква на Исус Христос на светиите от последните дни (FLDS), Уорън Джефс, бяха толкова груби, че той влезе в списъка на ФБР с десетте най-издирвани лица през 2006 г. Джефс е баща на общо 60 деца и е имал между 70 и 80 съпруги. Най-обезпокоителни обаче били методите, чрез които Джефс си осигурил властта над своята религиозна кариера. Когато най-накрая бил арестуван, Джефс беше осъден на доживотен затвор за сексуално насилие над деца през 2011 г. Две от собствените му деца твърдяха, че той блудствал с тях, когато били по-малки.

Джефс е роден на 3 декември 1955 г. в Сакраменто, Калифорния, и е израснал в общността на FLDS. Въпреки че сектата беше твърдо отхвърлена от мормонската църква, и двете групи споделят вяра в полигамията. Семейство Джефс били непоколебими полигамисти в продължение на поколения. Бащата на Джефс, Райлън, имал поне 50 съпруги, от които имал до 80 деца. Уорън Джефс се родил преждевременно и затова бил възприеман като чудо, но делата му като възрастен твърдо доказали обратното.

След като работил като строг директор на частното училище на FLDS „Alta Academy“ в продължение на повече от 20 години, Джефс се позиционирал като наследник на баща си в църквата. Когато баща му починал през 2002 г., Джефс поел управлението като лидер, собственик на имоти и пророк. Той дори се оженил за някои от овдовелите съпруги на баща си, преди да създаде ранчото „Yearning for Zion“ (YFZ) в западен Тексас. Там той контролирал какво носят поклонниците, за кого могат да се оженят и забранил достъпа до телевизия и интернет.

Warren Jeffs is an inverted baphomet and child trafficker.🦎

ALL cult leaders are created by the CIA. pic.twitter.com/XV4mJ57zlm — King Arthur Fan (@brandilwells) January 6, 2026

През 2004 г. Джефс бил ударен от няколко съдебни дела от последователи, които бил отлъчил. Най-вече племенникът му Брент го съдил за сексуално насилие над него като дете. Служители на Аризона също обвиниха Джефс през следващата година в обвинения за сексуално поведение с непълнолетен и заговор за това. „Ако светът знаеше какво правя, щяха да ме обесят на най-високото дърво“, е заpисал в дневника си Уорън Джефс.

През 2006 г. той беше допълнително обвинен по две точки в изнасилване като съучастник за организиране на брака на 19-годишен мъж с неговата 14-годишна братовчедка. Но към този момент Джефс сякаш беше изчезнал от лицето на земята, спечелвайки си място в списъка на издирваните от ФБР. Според Biography, Джефс най-накрая бил заловен в Невада през август с над 50 000 долара в брой, множество перуки, слънчеви очила и мобилни телефони в колата си. Въпреки че присъдата му за съучастие в изнасилване била отменена, той натрупал поредица от допълнителни обвинения, след като властите нахлули в ранчото YFZ през следващата година.

Процесът срещу Джефс през 2011 г. се фокусира върху два „небесни брака“; един с 12-годишно момиче и друг с 15-годишно момиче, от което той имал дете. За щастие, навикът на Джефс да записва действията си и да кара съпругите си да записват дейностите му само помогнало за по-нататъшното му криминализиране. Защитата му била изключително слаба и се състояла предимно от мормонски писания, които нямали тежест срещу реални актове на изнасилване. Но съдбата му вероятно била решена, когато в съда бил пуснат аудиозапис на нападението му над 12-годишно дете. Журито също така открило, че около една трета от неговите 70 незаконни брака са били с деца.

Според CBS News, Джефс оттогава е претърпял психически срив и се е опитал да се самоубие в затвора. Трябвало е да бъде хранен принудително през 2009 г. и е бил поставен в медицински индуцирана кома през 2011 г. след гладуване зад решетките.

Маршал Епълуайт и самоубийствата в „Небесна порта“ (Heaven's Gate)

Култът „Небесна порта“ проповядвал много неща: съществуването на НЛО, трансцендентален начин на живот на друга планета и някои основни догми на християнството. Странна смесица от научна фантастика и духовност, краят на култа бил решително по-странен от художествена измислица, когато близо 40 души били открити мъртви при масово самоубийство.

Човекът, който отвел тези хора към смъртта им, бил Маршал Епълуайт. Той е роден на 17 март 1931 г. в Спър, Тексас. Като син на пресвитериански пастор, проповядването на баща му често налагало семейството да се мести. Според CNN сестра му Луиз Уинант по-късно си спомняла с нежност за брат си като за човек с високи постижения, който можел да направи всичко, което си науми. „Обикновено той беше председател на всичко“, каза тя. „Винаги е бил роден лидер и много харизматичен. Можеше да накара хората да повярват на всичко“.

Епълуайт прекарал 30-те си години в участие в сценични мюзикъли в Тексас и Колорадо, работейки като диригент на хор и преподавайки в Университета „Сейнт Томас“. Той изпял 15 роли за Гранд опера в Хюстън и се борил със своята сексуалност през целия си живот. Епълуайт дори се оженил и имал две деца, но нещата се променили драстично, когато срещнал 44-годишната медицинска сестра Бони Лу Нетълс. След като се развел със съпругата си, той напуснал семейството си през 1972 г. Той и Нетълс започнали да пътуват и да проповядват за наближаващия край на света.

Двойката твърдяла, че са ангели на християнска основа и скоро основали култ, за да спасят другите от края. Въпреки че „Небесна порта“ никога не е събирала повече от 39 близки, активни членове, всички те щяха да умрат в резултат на вярата си. Според Biography, Епълуайт и Нетълс твърдели, че са „Двамата“, споменати в Книгата Откровение. Те смятали, че тяхното призвание надделява над земните закони, но обществото не се съгласило, когато Епълуайт бил осъден на шест месеца затвор за кражба на кола под наем. Именно зад решетките той измислил термина „Ниво над човешкото“, което било буквална версия на Рая, съществуваща в космоса. Двойката вярвала, че са изпратени на Земята, за да помогнат на другите да се въздигнат и че човешкото тяло и неговите желания са просто разсейвания.

In 1972, a music professor named Marshall Applewhite met nurse Bonnie Nettles in a US hospital. They became convinced they were extraterrestrial beings named "Ti" and "Do" sent to harvest souls. At their peak in the mid 1970s they attracted around 200 interested followers, though… pic.twitter.com/ntLCqy2Q6a — Dr. Lemma (@DoctorLemma) February 6, 2026

Идеологията на култа смесвала аскетизъм с мистицизъм и научна фантастика с християнство. Например групата обяснявала бременността на Дева Мария, твърдейки, че тя е била взета в космически кораб и осеменена от извисени същества. За някои тази логика била достатъчна. „Колкото и невероятно да звучи, това беше отговор, който беше по-добър от просто непорочно зачатие“, каза Майкъл Кониърс, ранен новобранец. „Беше техническо, имаше физическа основа“. Крайната цел била такова НЛО да транспортира всички членове до „Следващото ниво“, преди Земята да се изправи пред „рециклиране“ – нейният естествен край.

До 1975 г. те успели да съберат 20 последователи. Тяхната книга от 1976 г., U.F.O. Missionaries Extraordinary, дала тласък на тяхното признание и ги довела до натрупване на 200 членове по целия свят. Въпреки това Епълуайт и Нетълс държали около себе си само най-отдадените членове. Заедно те живеели в къмпинги и се занимавали с домакинска работа, за да държат телесните си желания под контрол. Разбира се, експериментите със секс и необичайни диети бързо последвали тази преструвка. Най-обезпокоителна била кастрацията на някои членове, включително самия Епълуайт.

През 80-те години групата се разширила от къмпинги до наети къщи, като някои членове дори работели истинска работа под фалшиви самоличности. През 1985 г. Епълуайт претърпял дълбока загуба, когато Нетълс починала от рак. Това принудило лидера на култа да преработи част от идеологията си, за да съответства на разказа, че физическото съществуване не е толкова реално или важно, колкото това, което чака в открития космос.

До края на 80-те години апокалиптичните пророчества на Епълуайт ескалирали. „Небесна порта“ продуцирала видео поредица, наречена Beyond Human - The Last Call („Отвъд човека – последният зов“), която била излъчена в началото на 90-те години и обяснявала вярванията на култа за „Следващото ниво“. Те дори пуснали реклами по целия свят през 1993 г., като заглавието на USA Today гласяло: „UFO култът се появява отново с последна оферта“.

През 1997 г., нетърпелив да се срещне с Нетълс на „Следващото ниво“ и да надскочи земните им тела, Епълуайт и неговите 39 активни членове на култа наели имение извън Сан Диего. Самотният лидер станал фиксиран върху кометата Хейл-Боп, убеден, че НЛО, което е „единственият начин за евакуация от тази Земя“, се движи след нея. Напълно уверени, че това е последният им шанс да напуснат кораба, култът „Небесна порта“ започнал тридневно пътешествие към масово самоубийство на 26 март.

39-те поклонници използвали водка, за да преглътнат смъртоносна комбинация от барбитурати и ябълково пюре, и дори използвали шахматни групи, за да вържат торби над другите, за да осигурят задушаване. Мъртвите били положени в леглата си и лицата им били покрити с лилава кърпа.

Епълуайт бил 37-ият, който умрял. За последните двама предани, тихият дом сигурно е изглеждал като най-мрачното място на света, ако не беше вярата им, че скоро ще бъдат посрещнати в Рая. Когато бивш член се отбил да навести старите си приятели, той намерил 39 трупа, носещи еднакви черно-бели маратонки Nike и ленти на ръцете, на които пишело „Heaven’s Gate Away Team“.

Чарлз Менсън и Хелтър Скелтър

Култът на Чарлз Менсън първоначално не бил нищо повече от група аутсайдери, които се оказали в периферията на контракултурата на 60-те години. Тези бегълци, отпаднали от училище и беззаконни социални аутсайдери, търсещи цел и принадлежност, мислели, че са намерили бащинска фигура в лицето на Менсън. Докато началото на този култ не виждало нищо повече от дребни престъпления, употреба на наркотици и използване на стара филмова площадка като хипи център на дейностите, то бързо се изродило в много по-сериозна територия. Според Newsweek Менсън нямал търпение да даде старт на расова война, която нарекъл „Хелтър Скелтър“ (Helter Skelter).

Взето от песен на Бийтълс със същото име, се вярвало, че „Хелтър Скелтър“ неизбежно ще изправи чернокожите и белите американци едни срещу други и ще доведе до национално безчинство. Менсън и неговите поклонници щели да бъдат единствените оцелели членове на бялото общество, които след това щели да превземат победоносната страна. За да се ускори процесът, „Семейство Менсън“ щяло да трябва да убие няколко достойни и почтени бели членове на обществото, докато обвинява чернокожи групи като „Черните пантери“ за тяхната смърт.

Изписването на „PIG“ (прасе) с кръв на предната врата на Шарън Тейт, например, имало за цел да накара властите да разгледат войнстващите антиполицейски фракции по това време. Проваленият опит за започване на тази революция се случил на 9 август 1969 г. и продължил следващата нощ, но всичко започнало с Менсън.

Charles Manson was the definition of an insane mind. pic.twitter.com/GWk79mrR8k — Insane Minds (@InsaneMindox) February 7, 2026

Роден на 12 ноември 1934 г. в Синсинати, Охайо, Чарлз Менсън имал доста бурно детство. Според Biography 16-годишната му майка била едновременно проститутка и алкохоличка, а момчето било изпратено в училище за момчета до 12-годишна възраст. Той бил рутинно отхвърлян от майка си и бързо прибягнал до улиците, за да изкарва прехраната си и да намери утеха. Докато станал на 30 години, Менсън бил плодовит крадец на коли, баща на няколко деца и влизал и излизал от затвора за цял списък от престъпления.

Запознат с онези, които са изхвърлени от традиционното общество, Менсън използвал опита си, както и повсеместното разпространение на психеделични наркотици през 60-те години, за да убеди впечатлителните млади умове, че може да види какво стои зад завоя. До момента, в който той и неговите последователи превърнали ранчото Спан в долината Сан Фернандо в свой дом, пророкът, изглеждащ като Исус, ги бил убедил, че само насилието ще доведе до бъдещето, което желаят.

В една от последните летни нощи на 60-те години, „Семейство Менсън“ нахлуло в дома на Роман Полански и Шарън Тейт и убило всички вътре. Прочутият режисьор бил в Обединеното кралство, докато бременната му съпруга била намушкана до смърт, заедно с нероденото си дете. Менсън никога не забравил адреса. „Сиело Драйв“ 10050. Музикалният продуцент Тери Мелчър бил живял там преди, а неуспелият музикант, превърнал се в лидер на култ, се бил опитал по всякакъв начин да влезе в индустрията.

„Направете го наистина хубаво убийство“, твърди се, че Менсън казал на последователите си Чарлз „Текс“ Уотсън, Сюзън Аткинс, Патриша Кренуинкел и Линда Касабиан, „точно толкова лошо, колкото някога сте виждали. И вземете всичките им пари“. Първият загинал бил 18-годишният Стивън Парънт, който по лош късмет посетил дома същата нощ, за да продаде аудио оборудването си, и бил застрелян от Уотсън на алеята. Останалите умрели от по-бавна смърт, чрез многократни пробождания.

„Аз съм дяволът и съм тук, за да върша работата на дявола“, казал Уотсън на объркания Войтех Фриковски, приятел на Тейт, който се събудил и намерил непознат в стаята. След това той бил намушкан 51 пъти и застрелян два пъти, докато приятелката му била намушкана 28 пъти. Джей Себринг, бившо гадже на Шарън Тейт, бил намушкан седем пъти и застрелян два пъти. Тейт умолявала „Семейство Менсън“ да я оставят да живее достатъчно дълго, за да роди бебето си, но те отказали. Вместо това я намушкали 16 пъти и изписали „PIG“ на вратата с нейната кръв.

„Семейство Менсън“ убило Лено и Розмари Лабианка, заможни собственици на бизнес, на следващата нощ. На властите им отнело месеци, за да намерят отговорните, и визията на Менсън за „Хелтър Скелтър“ приключила. Лидерът на култа почина зад решетките през 2017 г. на 83-годишна възраст.

Гари Хайдник и Обединената църква на министрите на Бога

Дори онези, които са запознати с Гари Хайдник, обикновено не разбират колко влиятелна фигура е бил той. Повечето периферни почитатели на истинските престъпления знаят, че той е вдъхновил Бъфало Бил от Мълчанието на агнетата и е измъчвал жени, които е отвличал, преди да ги изнасили или да ги принуди да се ядат една друга. Това, което е по-малко известно, е, че Хайдник е основал своя собствена религиозна организация и е имал 50 верни членове в своята конгрегация. Според UPI, Обединената църква на министрите на Бога продължила да провежда служби дори когато техният самоназначил се епископ линеел в затвора за престъпленията си.

Хайдник е роден в Охайо през 1943 г. и е претърпял ужасно тежко детство. Баща му го биел и му се подигравал за подмокряне на леглото. Хайдник останал социално изолиран през цялата гимназия, докато не се присъединил към армията. Скоро бил уволнен поради проблеми с психичното здраве като шизоидно разстройство на личността.

През 1971 г. той основава своята църква във Филаделфия. Всичко, което имал, били петима последователи и 1000 долара, но той по някакъв начин успял да събере над половин милион долара, за да финансира култ, където усъвършенствал как да манипулира другите, започнал да отвлича жени и да ги оковава в мазето си. След като беше обвинен в изнасилване на съпругата си, филипинска булка по поръчка, която го напусна през 1986 г., след като му роди син, жаждата за кръв на Хайдник изкипя до непоносими нива.

„Той сложи скоби за ауспух около глезените ми“, казва Жозефина Ривера, която оцеляла след яростта на Хайдник, заключена в мазето му. „Той сложи гайки на скобите и ги залепи с Crazy Glue, за да не мога да ги сваля“. Според The Philadelphia Inquirer, след това Хайдник поставил шперплат върху входа на мазето си и сложил големи, пълни с пръст торби отгоре. „Дупката не беше достатъчно голяма, така че бях цялата сгъната“, спомня си тя. „Не можех дори да се изправя. Той ме измъкваше за косата и ме биеше с пръчка, след което ме връщаше обратно“.

За жените в мазето на Хайдник банята била тоалетна без канализация или самият под на мазето. Биели ги, ако се оплаквали. По-лошото е, че Хайдник пробивал тъпанчетата им с отвертка, за да не могат да го чуят кога идва или си отива. „Гледах го как го прави на други жени и ги виждах да плачат от болка“, казва Ривера. „ Основната ми цел беше да се измъкна оттам жива и да измъкна и другите живи“. След като нахранил принудително една от жените, чието дишане започнало да се забавя, Хайдник я блъснал в циментовия под. В този момент тя била видимо мъртва. След това той я качил горе, след което останалите жени чули звук, наподобяващ моторна резачка. „Изведнъж усетихме тази ужасна миризма в къщата“, казва Ривера. „Това беше най-лошата миризма, която някога съм усещала“.

Именно Ривера успяла да избяга, когато убедила Хайдник, че ѝ трябват няколко минути, за да види семейството си. Тя се обадила в полицията, която незабавно арестувала лидера на култ. Въпреки че Хайдник се опитал да използва защитата на невменяемостта, той бил признат за виновен и осъден на смърт през юли 1988 г. Той се опитал да се самоубие, но не успял. Семейството му направило опит да го извади от списъка на осъдените на смърт през 1997 г. Те също не успели. На 6 юли 1999 г. на Хайдник била инжектирана смъртоносна отрова и той станал последният човек, екзекутиран от щата Пенсилвания.

Що се отнася до неговата църква, тя останала да функционира дори след ареста на Хайдник, разкритията и постановената от съда смъртна присъда. „Бях изумен“, казва Чарлз Перуто-младши, адвокатът на Хайдник. „Обикновено в случаи като този църквата се създава като данъчна измама. Но те наистина провеждат служби. След като поех случая, енориаши ми звъняха и ме питаха дали все още ще имат служби“.

Може би именно сценарии като този най-ясно показват колко влиятелни могат да бъдат лидерите на култове. Всеки разумен човек би трябвало да се дистанцира от занимание за свободното време, което е пряко свързано с изнасилвач, убиец или и двете. Паството на Хайдник обаче останало вярно в служба на своя епископ дори след неговата смърт.