България

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

26 януари 2026, 12:03
Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник
Източник: Георги Димитров/Vesti

С тратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

На среща с конгресмена Пат Фалън в Централата на ГЕРБ, в която участие взеха министрите на външните и вътрешните работи в оставка Георг Георгиев и Даниел Митов, обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво, посочи Борисов.

Митов: САЩ са ключов съюзник и партньор на България

Той допълни, че третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., е отчела значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. 

Желязков: Енергетиката взема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ, написа още Борисов.

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център, добави лидерът на ГЕРБ.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Стратегическо партньорство България САЩ Енергийна сигурност Енергийна диверсификация Отбрана и сигурност Изкуствен интелект АЕЦ Козлодуй Вертикален газов коридор Регионален енергиен център Бойко Борисов
Последвайте ни

По темата

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 13 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 13 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 16 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 12 минути

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 13 минути

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 52 минути

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 1 час

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 1 час

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 1 час

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

<p>Почина легендарен фризьор на звездите в Холивуд&nbsp;</p>

Скръб в Холивуд: Почина легендарният фризьор Ким Во, преобразил Бритни Спиърс и Гуинет Полтроу

Свят Преди 1 час

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

Менопаузата и акнето: "Твърде млади за бръчки, твърде стари за пъпки“

Менопаузата и акнето: "Твърде млади за бръчки, твърде стари за пъпки“

Любопитно Преди 1 час

За повечето жени има два „пика на акне“ – един през юношеството и друг по време на перименопаузата и менопаузата

Снимката е илюстративна

Изтощена майка звънна в полицията: „Аз съм спешният случай“

Любопитно Преди 1 час

<p>Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир</p>

Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

България Преди 2 часа

Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

България Преди 2 часа

Полицията задържа двама братя, атакували своята жертва с юмруци и ритници в центъра на града

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 2 часа

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 2 часа

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

България Преди 2 часа

Повече пенсионери взимат добавка за чужда помощ

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Свят Преди 2 часа

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 3 часа

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Майчин съвет промени играта на Олимпиик Марсилия и Грийнууд

Gong.bg

Ливърпул уредил нов халф, взима английски национал от Кристъл Палас

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две малки деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg