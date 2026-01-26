Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

С тратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

На среща с конгресмена Пат Фалън в Централата на ГЕРБ, в която участие взеха министрите на външните и вътрешните работи в оставка Георг Георгиев и Даниел Митов, обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво, посочи Борисов.

Митов: САЩ са ключов съюзник и партньор на България

Той допълни, че третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., е отчела значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект.

Желязков: Енергетиката взема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ, написа още Борисов.

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център, добави лидерът на ГЕРБ.