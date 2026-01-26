България

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Обновена преди 1 час / 26 януари 2026, 13:33
П резидентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.  

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер​

Припомняме, че след като Румен Радев подаде оставка като президент конституционната процедура спря на пауза след провала на третия мандат, който Радев връчи на "Алианс за права и свободи". Правомощията на президент бяха прехвърлени от Конституционния съд и вече рулетката може да продължи.

 Според новите правила в така наречената домовата книга“ с възможни премиери, изборът е ограничен. 

Кръгът от възможни служебни министър-председатели, от които президентът може да избира, е ограничен до:

  1. Председател на Народното събрание - (Рая Назарян)
  2. Управител (губернатор) или подуправител на Българската народна банка (БНБ) - (Димитър Радев, Петър Чобанов, Андрей Гюров и Радослав Миленков)
  3. Председател или заместник-председател на Сметната палата (Националното одитно учреждение) - (Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Кадрева)
  4. Омбудсман или негов заместник - (Велислава Делчева) или (Мария Филипова).

Тези лица формират така наречената "домова книга", от която президентът трябва да избира кандидат за служебен премиер. 

Част от потенциалните кандидати вече отказаха, като например председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите.

Дотук се стигна след като в края на 2025 г. президентът тогава Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

