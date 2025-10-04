Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

И збирателните секции на изборите за долната камара на чешкия парламента затвориха днес в 14:00 часа местно време (15:00 часа българско време), предаде чешката новинарска агенция ЧТК.

Започна броенето на гласовете. Резултатът от изборите ще определи новия състав на долната камара.

Важно за изборите е дали на власт ще остане сегашната проевропейска управляваща коалиция, състояща се от десноцентристката коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала, и от либералната партия "Коалиция и независими", или премиер отново ще стане милиардерът и бивш министър-председател Андрей Бабиш, който е лидер на движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), окачествявано като популистко и антиимигрантско.

Чехия се готви за сблъсък с ЕС?

Според предизборните социологически проучвания в парламента ще влязат най-малко седем политически субекта.

Резултатите от повечето избирателни райони ще станат ясни най-късно днес вечерта.

Окончателните резултати ще бъдат обявени в понеделник от централната избирателна комисия на Чехия, отбелязва чешката новинарска агенция ЧТК.

Фаворит за победа на изборите е движението АНО, което според социологическите проучвания се очаква да спечели една трета от гласовете. На второ място се очаква да бъде коалицията "Заедно".

С оглед на лошите отношения между АНО и "Заедно", движението на Андрей Бабиш може да се нуждае от подкрепата на партии, настроени скептично към Европейския съюз и НАТО, като например крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и крайнолявото обединение "Стига!", отбелязва Ройтерс.

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Бабиш изключва предприемането на каквито и да било стъпки към излизане от ЕС или НАТО.

Тазгодишните избори са окачествявани като битка за същността на демокрацията и за по-нататъшния курс на Чехия, отбелязва ЧТК.

Чешката новинарска агенция предаде, че е регистрирана избирателна активност от над 50%, като някои избирателни райони са съобщили за избирателна активност над 60%. На миналите парламентарни избори преди четири години активността беше 65,4%.

The elections in the Czech Republic have concluded for the country's parliament — after counting 16.86% of the ballots, ANO is confidently leading with 39.29% of the votes



Following are the pro-European

Spolu and STAN parties, together gaining about 30% of the votes (Spolu:… pic.twitter.com/EzXUox2Ucv — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 4, 2025

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш е на първо място с 38,2% от гласовете, сочат неокончателни резултати от проведените вчера и днес избори за долната камара на чешкия парламент, публикувани от чешката новинарска агенция ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, при преброени 50% от гласовете.

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 20,6% от гласовете.

На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 10,6%.

На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8,3%.

На пето място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 7,7%.

На шесто място със 7,1% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Неокончателните резултати сочат, че засега крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,6% от гласовете.