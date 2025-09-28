Една седмица преди изборите в Чехия - страната се готви за сблъсък с ЕС?

О става една седмица до изборите за долната камара на чешкия парламент, които по традиция ще бъдат произведени в петък и събота (на 3 и 4 октомври). В материал на агенция Ройтерс се обръща внимание на най-важните обстоятелства около изборите:

Какъв е поставено на карта на тези избори?

Ако опозиционното „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш се върне на власт, се очаква новото чешко правителство да влезе в конфликт с Европейския съюз по въпросите на климатичната политика и миграцията, да намали подкрепата за Украйна и по-често да заема позиции, сходни с тези на унгарското правителство на Виктор Орбан, прогнозира Ройтерс.

Основни теми в предизборната кампания са разходите за живот, цените на енергията и принадлежността на Чехия към Европейския съюз и НАТО.

За какво ще гласуват чехите?

Чехите ще изберат 200 депутати за четиригодишен мандат в долната камара на парламента. Депутатските места се разпределят съгласно пропорционална избирателна система. Избирателният праг е 5%.

Кога ще се гласува?

Избирателните секции ще бъдат отворени от 14:00 часа местно време до 22:00 часа на 3 октомври и от 08:00 до 14:00 на 4 октомври.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

Резултати от изборите ще започнат да постъпват след затварянето на избирателните секции. Очаква се по-късно следобед на 4 октомври да бъдат съобщени почти окончателни резултати.

Какво ще се случи след това?

Не се очаква някоя партия да спечели мнозинство в парламента. Най-вероятно партията, която събере най-много гласове на изборите, ще преговаря за сформирането на коалиция или ще се опита да събере подкрепа за правителство на малцинството.

След като бъде събрана подкрепа за коалиция или правителство на малцинството, президентът на републиката ще назначи премиер – най-вероятно това ще бъде представител на партия с надежден план за правителство. Ще бъдат определени и министри.

Президентът Петър Павел заяви, че при назначаването на министрите ще вземе предвид позициите на кандидатите по отношение на членството на Чехия в ЕС и НАТО, като потенциално би отхвърлил кандидатури на хора с крайни възгледи по тези въпроси.

За да дойде на власт, новото правителство трябва да получи вот на доверие от новия състав на долната камара на парламента.

Съдебни предизвикателства

На 24 септември Конституционният съд отхвърли жалби, в които бе изложено твърдението, че крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ и крайнолявото обединение „Стига!“ са необявени коалиции, което означава, че те заобикалят законово изискване да спечелят повече гласове, ако искат да влязат в парламента (Съгласно параграф 49 алинея 1 от чешкия Закон 247 от 1995 година за парламентарните избори избирателният праг за самостоятелно явяващи се на изборите партии е 5%, за коалиции, състоящи се от две политически сили – 8%, а за коалиции, състоящи се от три и повече политически сили – 11% - бел. БТА).

Кои са основните политически сили, които ще се явят на изборите?

Коалицията „Заедно“ – дясноцентристката коалиция, основен партньор в която е Гражданската демократическа партия на сегашния премиер Петър Фиала. Коалицията обещава да увеличи средствата за отбрана, които отиват за НАТО, и да продължи да подкрепя Украйна. В Европейския парламент Гражданската демократическа партия е част от групата на Европейските консерватори и реформисти, а останалите членове на „Заедно“ са в Европейската народна партия.

„Движение на недоволните граждани“ (АНО) – основната опозиционна партия, определяна от Ройтерс като популистка. Неин лидер е бившият премиер Андрей Бабиш. АНО обещава да намали цените на енергията, да увеличи заплатите и да намали корпоративните данъци. Политическата сила е против някои екологични политики на Европейския съюз и против преразпределянето на мигранти в рамките на ЕС. АНО обеща да сложи край на чешката инициатива за боеприпаси за Украйна и е против новото увеличаване на процента от БВП, който трябва да отделят страните членки от НАТО за отбрана. АНО планира да постави енергийната компания ЧЕЗ под пълен държавен контрол. В Европейския парламент АНО е част от групата „Патриоти за Европа“.

„Свобода и пряка демокрация“ (СПД) – опозиционна партия, определяна като крайнодясна и антиимигрантска. СПД е против Зелената сделка, преразпределянето на мигрантите, увеличаването на разходите за отбрана и подкрепата за Украйна. Политическата сила настоява за референдуми за излизане на Чехия от ЕС и НАТО.

„Кметове и независими“ – центристка партия, която редом със „Заедно“ е част от правителството. Подкрепя европейската интеграция и приемането на еврото. Партията настоява подкрепата за Украйна да продължи и подкрепя укрепването на защитата на НАТО.

„Стига!“ – опозиционно обединение, начело на което е Комунистическата партия на Бохемия и Моравия. „Стига!“ се отнася скептично към членството на Чехия в ЕС и НАТО.

Партията на пиратите – прогресивна партия, която радее за дигитализация и индивидуални свободи. Подкрепя членството в НАТО и ЕС и настоява за приемане на еврото. До миналата година беше част от правителството.

„Автомобилисти за себе си“ – дясна партия, която е против зелените и прогресивните политики. Евроскептична партия. Най-близкият потенциален партньор на АНО.

Какво казват проучванията?

Най-скорошните две проучвания рисуват следната картина:

Според проучване на социологическа агенция STEM, публикувано на 25 септември, на първо място ще е АНО с 28%, на второ място – „Заедно“ с 21%, на трето – „Свобода и пряка демокрация“ с 13,8%, след това „Кметове и независими“ с 12,2%, Партията на пиратите с 9,8%, „Автомобилисти за себе си“ с 5,6% и „Стига!“ с 5,5%.

Според проучване на агенция Кantar, публикувано на 27 септември, на първо място на изборите ще е АНО с 33%, на второ – „Заедно“ с 19,5%, на трето – „Кметове и независими“ с 13%, след това – Партията на пиратите с 9,5%, „Свобода и пряка демокрация“ с 9,5%, „Стига!“ с 6% и „Автомобилисти за себе си“ с 6%.