Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Ч ехите гласуват днес на втория и последен ден от тазгодишните избори за долната камара на парламента, предаде ДПА.

Избирателните секции отвориха врати в 08:00 часа местно време (09:00 часа българско време) и ще затворят в 14:00 часа местно време. Очаква се най-късно днес вечерта да бъдат съобщени неокончателни резултати, които ще дадат ясна представа за това как ще изглежда следващия състав на долната камара.

Окончателните резултати ще бъдат обявени в понеделник от централната избирателна комисия на Чехия, отбелязва чешката новинарска агенция ЧТК.

Повече от осем милиона души имат право на глас и ще определят кои ще бъдат 200-те депутати в долната камара.

Социологическите проучвания сочат, че на първо място на изборите ще бъде движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), чийто лидер е милиардерът и бивш премиер Андрей Бабиш. ДПА окачествява АНО като дясно и популистко.

На второ място се очаква да бъде дясноцентристката коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала.

71-годишният Андрей Бабиш упражни вчера правото си на глас в източния чешки град Острава, като каза, че се надява на абсолютно мнозинство за АНО в парламента.

Преди четири години "Заедно" изпревари АНО с незначителна преднина и спечели първото място.

ЧТК съобщава, че вчера избирателната активност е била относително висока. Чешката агенция се позовава на информация от отделни избирателни секции.