Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

4 октомври 2025, 07:05
Източник: БТА

С равнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан: чешкият милиардер и популист Андрей Бабиш има добри шансове да се върне на премиерския пост, съобщи Deutsche Welle.

Какво ще означава това за Чехия?

"Чехия, всичко е за теб" или "Чехия - срещу зеленото безумие": Андрей Бабиш редовно се появява с дрехи с такива надписи, като избягва марковите костюми, предпочита спортния външен вид. Той рядко излиза по големите сцени на предизборните прояви - предпочита разговорите с малки групи хора, с които се ръкува, раздава автографи и си прави с тях селфи: 71-годишният Бабиш - милиардер, популист, оспорван бивш премиер на Чехия.

Той е бил сравняван както с Доналд Тръмп, така и с бившия италиански премиер Силвио Берлускони или с унгарския премиер Орбан. Всъщност обаче представлява оригинална чешка версия на популизма. И може след изборите, които се провеждат на трети и четвърти октомври 2025, отново да стане премиер. Тъй като се очаква неговата партия ANO да спечели с голяма преднина.

И той е част от елита

В речите на Бабиш обичайно става дума за „системата" и за „корумпираните политици". По неговите думи, управляващите са неспособни, бюрократични и неефективни. Те игнорират хората и разпределят постовете в държавата помежду си, лъжат, мамят и прахосват пари. Докато той, Бабиш, щял да ръководи държавата като фирма - успехът му като предприемач му давал това право. А и щял да се вслушва в гражданите, щял да промени страната в съответствие с техните желания и да им помогне да живеят добре и достойно.

Макар милиардерът да предпочита да се представя като бунтовник и с речите си да се държи като говорител на бедните и онеправданите, той цял живот е бил част от елита. Бабиш е роден в Словакия, израснал е по време на комунистическата диктатура в семейство, което е било част от номенклатурата. Бизнесменът е живял в Швейцария и във Франция, след завършването си е работил в сферата на външната търговия, включително в Мароко.

Неговият загадъчен възход

Неговият възход и превръщането му в един от най-богатите хора в Чехия, което и до днес крие загадки, започва през 1990-те години: през 1995-а става собственик на аграрния и химически холдинг „Agrofert", на който дотогава е бил директор. Бабиш разпространява много версии за това как е придобил холдинга - всичките неясни и неправдоподобни.

Междувременно холдингът е разширил дейността си още повече, а състоянието на Бабиш се оценява на около 3,5 милиарда долара.

Както казва милиардерът, към политиката го насочили нетърпимите обстоятелства в държавата - корупцията, бюрокрацията, липсата на реформи. През 2010 година той основава движението ANO - Движение на недоволните граждани, чиято абревиатура е чешката дума „да". Основният лозунг на движението още оттогава е „Да, ще стане по-добре!". Партийното обещание гласи, както тогава, така и сега, че лидерът Андрей Бабиш ще сложи в ред всичко в страната.

Случаят "Щъркелово гнездо"

Избирателите му дадоха шанс. От 2014 до 2017 шефът на ANO бе финансов министър, а от 2017 до 2021 - премиер на Чехия. Вместо обаче да сложи ред, Бабиш предизвика безкрайни дебати в страната със собствените си измами и корупционни афери. Най-показателен е т.нар. случай „Щъркелово гнездо" - спа курорт край Прага, за който Бабиш чрез манипулации прибира субсидии от ЕС.

Разследванията по случая се водят почти от десетилетие, присъди се произнасят постоянно. През юни т.г. един пражки съд разпореди целият случай да бъде преразгледан. Междувременно се стигна и до семейна драма - очевидно Бабиш е използвал името на сина си без негово знание за юридически трикове. Когато синът обвини баща си, че го е отвлякъл, за да не даде показания пред следователите, бащата заяви, че синът му е психично болен.

Бабиш не слиза от заглавията

Случаят „Щъркелово гнездо" бе само върхът на айсберга. Бабиш от години не слиза от заглавията заради конфликти на интереси, вероятно укриване на данъци и корупционни афери, влияние върху медиите, както и заради миналото си в комунистическата чехословашка Държавна сигурност.

В Словакия е доказано, вкл. и от съда, че Бабиш е работил за чехословашката Държавна сигурност под псевдонима агент „Буреш". Бабиш обаче отрича това и до днес и горчиво се оплаква от очернянето на неговата личност.

През 2017 година той прехвърля управлението на холдинга си на дружество, а както установява впоследствие съдът - така размил упражняването на функциите си на собственик. През 2023 година на Бабиш му се наложи да продаде медийния си концерн заради приет закон за конфликт на интереси.

Подобно на всички популисти, той отдавна насъсква обществото срещу мигрантите, а напоследък - и срещу украинските бежанци. Това не му пречи да ангажира във фирмената си империя множество работници от страни извън ЕС като Виетнам или Украйна, при това често при унизителни условия.

Човек с огромно его

За разлика от своя приятел Виктор Орбан, Бабиш не е смъртен враг на ЕС - той има нужда от Общността за фирмената си империя. Той не е и говорител на Путин, но ако става дума за военната подкрепа за Украйна, отклонява въпроса: „Аз съм дипломат, не войник". До момента не е имал политическата възможност да преустрои Чехия, но няма и гаранция, че въобще има такива намерения. Вероятно е да се стреми само към имунитета, който ще получи като премиер, за да не трябва да се явява пред съда. Той е гъвкавата, според някои наблюдатели - опортюнистичната версия на популиста.

Неспокоен човек с огромно его. Както казва веднъж, почти не спял и трябвало винаги да върши нещо. Всъщност съжалявал, че му се наложило да се заеме с политика. Но хората в Чехия имали нужда от него - и той не можел да ги изостави.

Източник: Deutsche Welle    
Андрей Бабиш популизъм чешки премиер милиардер корупционни скандали
