„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

Религиозният указ на аятоласите превръща убийството на американския президент в божествен дълг, заличавайки границата между държавна политика и индивидуална свещена война

6 март 2026, 12:26
„Пролейте кръвта на Тръмп!": Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел
Източник: Getty Images

И ракският аятолах Джавад ал-Халиси издаде фатва, призоваваща към джихад срещу САЩ и Израел в отговор на операция „Епична ярост“ (Epic Fury), съобщава иранската официална новинарска агенция IRNA.

Религиозният указ, призоваващ към ислямска свещена война, идва ден след апела на аятолах Абдолах Джавади Амоли в Иран. В телевизионно обръщение той призова за „проливането на кръвта на Тръмп“.

В едно от малкото изявления на висши духовници, направени след началото на американските атаки срещу Иран, Амоли заяви: „Сега сме на прага на голямо изпитание и трябва да внимаваме, за да запазим напълно това единство“.

В клип, публикуван и в социалните мрежи, той призова за „проливане на ционистка кръв, проливане на кръвта на Тръмп“ и се обърна към последователите си за борба срещу „потисническа Америка“.

Какво всъщност е фетвата?

Фетвата е правно-религиозно решение, издадено от висш ислямски духовник (мюфтия или аятолах). Тя не е просто съвет – за вярващите тя е задължително указание как да постъпят в сложна ситуация. Когато е издадена от фигура като аятолах, тя има силата на закон в шиитския свят.

Защо фатвата за „джихад“ е повратна точка?

В контекста на войната със САЩ и Израел, фатвата за джихад (свещена война) променя правилата на играта по три начина:

Индивидуален дълг (Fard al-Ayn): Обикновено войната е решение на държавата. Но когато се обяви джихад чрез фетва, защитата на исляма става индивидуална отговорност на всеки мюсюлманин. Това означава, че дори без пряка заповед от армията, всеки вярващ е „призован“ да атакува врага (в случая – Тръмп и американските бази).

Религиозна легитимация на убийството: Призивът за „проливане на кръвта на Тръмп“ не е просто метафора. Това е обявяване на някого за „Harbi“ (враг, който е извън закрилата на закона). Така убийството му се представя не като престъпление, а като религиозен подвиг, който гарантира „рай“ за извършителя.

Трансграничен обхват: Тъй като фетвата е издадена от иракски и ирански духовници едновременно, тя цели да обедини шиитските милиции в целия регион (т.нар. „Ос на съпротивата“) – от Ливан през Сирия до Йемен.

Огледалният фанатизъм: Армагедон под пагон

Шокиращото в този конфликт през 2026 г. е, че реториката на аятоласите намира своето огледално отражение в самото сърце на американската военна машина. Докато в Багдад четат фетви, в Пентагона офицери тълкуват Книгата Откровение.

Армагедон под пагон: Как библейските пророчества обсебиха войната на САЩ в Иран

Над 200 американски военнослужещи вече подадоха официални жалби срещу своите командири заради налагането на идеологията на християнския национализъм. Според сигналите, висши офицери представят войната с Иран не като стратегическа необходимост, а като изпълнение на библейското пророчество за Армагедон. В тези среди Доналд Тръмп е представян като „помазаникът на Исус“, чиято роля е да запали финалния сигнален огън на Земята, за да предизвика Второто пришествие.

Сблъсъкът на две „Свещени войни“

Светът е изправен пред безпрецедентен парадокс:

От едната страна: Радикални ислямски духовници обявяват джихад и превръщат убийството на американския лидер в свещено задължение.

От другата страна: Американски военни лидери вярват, че командват армиите на Бога в последната битка между Доброто и Злото.

Този „метафизичен дуел“ заличава всяка възможност за рационална дипломация. Когато и двете страни вярват, че изпълняват волята на Твореца, компромисът се разглежда като предателство към вярата. Вместо за петролни полета и ядрени центрофуги, битката вече се води за това чие пророчество за Края на света ще се сбъдне първо.

