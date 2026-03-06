Тошко Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

Е динствената ни защита е НАТО, ядрен чадър дали няма да ни направи потенциална цел, коментира председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов в кулоарите на парламента.

По-рано от "Демократи за силна България" (ДСБ) поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) във връзка с инициативата за разширяване на ядрения чадър на Франция над други европейски държави. От ДСБ предлагат на заседанието на КСНС да бъде поканена и формацията на Румен Радев, защото според социологическите проучвания е сигурен участник в следващия парламент.

Може ли България да стане косвена мишена на Иран

Няма как формацията на Радев да присъства на КСНС, защото там присъстват парламентарно представените партии, каза Тошко Йорданов. "Не знам как ще бъдем ядрена държава. Първо, носи сума ти рискове. Второ, не може да се реши по този начин, трето, ядрен чадър срещу кой. Срещу Иран ли", попита той.

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) носят огромна отговорност за изключително лошото състояние на българската противовъздушна отбрана, каза Йорданов. Дарихме на Украйна ПВО-то си, дефектни ракети от С-300, каза още той. "В момента има минимален брой ракети за това, които трябва да пазят и АЕЦ "Козлодуй", и София, и цялата страна. Това е общо взето един залп фойерверки, всичко останало дарихме", коментира Йорданов.

Имаме ли нещо, което да спре балистична ракета, отговорът е не. Имаме ли нещо, което да спре свръхзвукова ракета, отговорът е не. Единствената ни защита в случая е НАТО, защото ракетата над Турция беше свалена от НАТО, посочи Йорданов. За ядрен чадър - мисля, че това е твърде агресивно изказване и дали има нужда от него, дали няма да ни направи потенциална цел тогава пък на Русия или на Китай, или на други ядрени сили, добави Йорданов.

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

Относно информацията, че нотата за разполагане на американски самолети цистерни у нас е пристигнала по време на правителството на Росен Желязков Тошко Йорданов каза, че тогава не е имало заседание на Министерския съвет (МС). Министърът на отбраната тогава не е известил МС, питайте него защо. Аз го питах няколко пъти защо не го е направил, нищо не ми отговори. След това е имало обсъждане в кабинета "Гюров", добави Йорданов.

Относно казуса с влогъра Симон Милков, който днес беше изведен от фойето пред пленарната зала, където са журналистите, Тошко Йорданов каза, че той го е пуснал днес в парламента. "Помоли ме да го пуснат, че са му отнели допуска", каза Йорданов. Той допълни, че би пуснал пропуск на всеки един журналист, който бъде спрян. Ако Симон Милков е обидил някой от вас, ви предлагам да го осъдите, посъветва Йорданов журналистите. Няма да го пусна пак, оттук нататък Рая Назарян да се оправя, след това, което научих от вас, заяви той.