Гримьорът Кирил Гуцов приключи участието си в Hell’s Kitchen

Н ов член на отбора на Платинените се сбогува с надпреварата в Hell’s Kitchen. Гримьорът Кирил Гуцов показа сериозни колебания по време на напрегнатата вечерна резервация и беше елиминиран от кулинарното риалити.

Вечерта предложи на звездните участници забавно съревнование и сблъсък с домашно приготвени палачинки. Златните грабнаха победата, а имунитетът тази седмица стана притежание на Славена Вътова. Незадоволителното представяне на Теодор-Чикагото пък му осигури първа среща с номинациите.

Последвалата вечерна резервация протече с поредица от обрати. Първоначални трудности от страна на Златните бяха умело овладени от отличничката Славена и верния ѝ помощник Евгени, което доведе до успешното издаване на всички поръчки.

Междувременно Чикагото, рапърът Тото и гримьорът Гуцов се превърнаха в основна причина за поредица от забавяния, върнати поръчки и преждевременно изгонване на Платинените от кухнята. Новата загуба принуди шеф Ангелов да направи ключова рокада и да премести композитора Евгени в техните редици.

Своето първо ексклузивно интервю Кирил Гуцов даде в официалния подкаст на предаването “Кухнята след Ада” с водещ Станислав Иванов. В студиото на поредицата той разказва за премеждията в Кухнята на Ада, неразбирателствата при Платинените и своите фаворити за победата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кулинарните приключения за Сините и Червените продължават следващата седмица с нови предизвикателства, драматични моменти и напрегнати вечерни резервации. Не пропускайте “Hell’s Kitchen във вторник, 10 март, от 20:00 ч. по NOVA.

