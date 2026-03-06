Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

С ериозна критика и горчиви сълзи очакват собствениците на заведение в Нордхаузен, Германия в новия епизод на „Кошмари в кухнята“. В петък в 20:00 ч. Шеф Манчев пристига в малкия немски град, за да се срещне с българско семейство, напуснало родината в търсене на по-добро бъдеще за децата си. Елена и Владислав Дюзеви вярват, че могат да се справят с настъпилата криза в бизнеса им, но имат нужда от неговата помощ.

Тяхната история в Германия започва през 2012 г. – напускат България с желанието да открият своя късмет именно там. Нямат опит в ресторантьорството, но Владислав е обучен от италианец в изкуството на приготвянето на сладолед. Натрупаният опит им дава кураж да рискуват и да започнат собствен бизнес. Вече 13 години те стопанисват „Eis Café Valentino”, но признават, че децата им страдат от постоянното им отсъствие, а работата не върви добре.

При пристигането си Шеф Манчев е впечатлен от приятната атмосфера на заведението, което не е типичен ресторант. Менюто е изобилно, но качеството на храната буди у него силно възмущение. Майстор-готвачът не може да повярва, че е дошъл в Германия, за да опитва замразени пици и шницели.

Защо в този епизод на предаването всички са толкова емоционални? Как историята на това семейство ще докосне шеф Манчев и какво ще го провокира да каже ще трябва да си събират багажа за родния Добрич?

Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на „Кошмари в кухнята“ по NOVA. Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.