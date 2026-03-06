Борисов за предизборната социология: Радев го играе малко като цар, как ще ни победят с Митко Стоянов и Гълъб Донев

Р едно е г-жа Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) и там да се търси консенсус. Вчера аз демонстрирах национална позиция по тема, която носи негативи.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Пловдив, визирайки срещата със служебния военен министър Атанас Запрянов преди съвета по сигурност към премиера за ситуацията в Близкия изток, оценката на заплахите и присъствието на американски самолети в София.

Нека да изконсумират радостта от тези два месеца. Вчера им дадох пример как се прави, заяви още Борисов и припомни: По същия начин беше и със Северна Македония, ние бяхме опозиция, но казахме, че нашите съседи трябва да бъдат при нас.

ГЕРБ искат вето и КСНС заради службите за сигурност

Борисов изрази недоумение относно социологическите проучвания и попита: „Какво мерят без да има хора в тези партии, без да са чули какво им се предлага“, визирайки челното място, което проучванията дават на доскорошния президент Румен Радев.

От това което видяхме - ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не знам как ще ни победят. Румен Радев го играе в момента малко цар. Едно време в НДСВ точно така вървеше неговата кампания на царя. Към момента не знам социолозите какво мерят - без да имат хората в тези партии, без да са чули какво им се предлага.

Радев се е оградил с хора от червената номенклатура, с внуците и децата на червената олигархия. Който дойде да протестира мен ме намира в къщата в Банкя – там, където съм се родил. Освен като премиер никога не съм ползвал държавно жилище, заяви Борисов и добави: Като гледам и смените в МВР, олигархията вече се е сдобила с властови позиции.

Борисов: В никакъв случай не мога да кажа, че трябва да бъдем спокойни

За кадровите смени във властта и конкретно в ОД на МВР, лидерът на ГЕРБ каза, че има логика всяко правителство да ги извършва: Приемам, че всички, които имат някакво отношение към изборите, считат, че могат да сложат по-добри, но в случая не слагат по-добри, а такива срещу които вече има протести. Мога само да кажа горкото МВР. Реваншизмът е такъв, че на редовите служители не им остава нищо друго освен да се привеждат и да чакат да дойдат нови началници, след 2 месеца ще дойдат нови. Румен Радев се е разбрал МВР за него, и всички други да безчинстват в министерствата. Онзи ден чакахме МРРБ, а вече няколко дни нищо не разбираме, само че няма оставка. Всяка седмица ни сервират нечия оставка и то със скандал и натиск. Разбирам, че от снощи има охрана и Теодора Георгиева, най-вероятно се пази от европейския прокурор Кьовеши, продължи Борисов.

Попитан дали ще оглави отново кандидатската листа на ГЕРБ в Пловдив, Борисов заяви, че още текат събрания и предварително няма да говори, но ако се подреди силна листа, би я оглавил.

Ако ме искат, мога да дойда. Ще гледам да съобразяваме желанията с местните и с кадрите, които могат да надградят присъствието в българския парламент, каза лидерът на ГЕРБ.