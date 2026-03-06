Ситуацията в Близкия изток обсъдиха в телефонен разговор Запрянов и военният министър на Турция

С итуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона обсъдиха в телефонен разговор служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и министърът на националната отбрана на Република Турция Яшар Гюлер. Разговорът се е провел на 4 март, а от Министерството на отбраната (МО) съобщиха за него днес.

От МО посочват, че е била изразена дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир. От българска страна е било заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност.

Министър Атанас Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Турция на 4 март и посочи, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) на 4 март министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. Отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

Министрите заявиха готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани бяха и други въпроси от взаимен интерес, информираха още от МО.

