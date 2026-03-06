България

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

През ноември м.г. с постановление на Пловдивския апелативен съд делото беше върнато на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила

6 март 2026, 14:24
Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство
Източник: БТА

П етчленен състав на Окръжния съд в Стара Загора с председател съдия Татяна Гьонева за втори път даде ход на делото срещу двамата полицаи от Районно управление – Казанлък, обвинени в умишлено убийство. Това се случи на разпоредителното заседание по делото в Стара Загора.

През ноември м.г. с постановление на Пловдивския апелативен съд делото беше върнато на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила. 

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

По време на заседанието адвокатите на обвиняемите поискаха изменение на наложените най-тежки мерки за неотклонение „задържане под стража“ и прецизиране на обвинителния акт от страна на прокуратурата с мотивите, че при изготвянето му са допуснати съществени нарушения в него. Те настояха делото да бъде върнато за отстраняване на тези противоречия. Адвокат Димитър Марковски, който е защитник на един от обвиняемите, поиска от съда неговият колега Валентин Димитров да бъде възстановен като защитник на обвиняемия Борис Тодоров. След проведено тайно съвещание исканията не бяха уважени. 

Съдебният състав определи съдът да гледа делото по същество на 22, 23 и 24 април.

Полицейските служители Борис Тодоров и Димитър Иванов са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 26 февруари в Казанлък, в съучастие умишлено умъртвили 47-годишния Даниел Кискинов, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост. 

Постоянен арест за двамата полицаи, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Двамата бяха предадени на съд през септември м.г., а на 24 октомври петчленен състав на Окръжния съд в Стара Загора прекрати досъдебното производство и върна делото на прокуратурата. Определението потвърди Апелативният съд, като установи, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите, което не е констатирано от първостепенния съд. И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След привличането им като обвиняеми двамата са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това противоречие в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви. От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на когото и да е от обвиняемите. И двамата адвокати, присъствали при разпитите им като свидетели, са участвали като защитници на един от тях в хода на цялото досъдебно производство и в разпоредителното заседание пред Окръжния съд.  Тъй като защитниците не са се отвели сами, което са били длъжни да сторят, Апелативният съд указа на прокурора да ги отведе и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

Случаят със смъртта на Даниел Кискинов предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.

Източник: БТА, Емил Димов    
Умишлено убийство Полицаи обвинени Окръжен съд Стара Загора Казанлък Процесуални нарушения Задържане под стража Даниел Кискинов Полицейски произвол Протести Връщане на дело
