Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

15 януари 2026, 15:57
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Донлад Тръмп предупреди, че може да се позове на вековен закон за разполагане на американски войски в Минесота, тъй като щатските и федералните служители се сблъскват със съпротива и протести, след като миналата седмица, в Минеаполис, имиграционен агент  застреля жена, американска гражданка и майка на три деца, предава Си Ен Ен.

Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ

"Ако корумпираните политици на Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите от службата за Имиграция и митническо правоприлагане, които само се опитват да си вършат работата, ще задействам закона за метежите, както много президенти са правили преди мен, и бързо ще сложа край на пародията, която се случва в този някога велик щат", написа Тръмп в четвъртък в социалната си мрежа Трут сошъл.

Пентагонът се обяви против използване на армията срещу протестите

Законът за метежите е приет за първи път през 1792 г. и променен през 1871 г. Той позволява разполагането на войски в САЩ в определени ситуации. Но друг закон от 1878 г. забранява използването на военни сили на територията на САЩ, посочва Си Ен Ен.

Източник: CNN    
Доналд Тръмп Минесота Протести
Тръмп заплаши да потуши

