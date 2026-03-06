Любопитно

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Вижте какво се е случило на този ден в историята

6 март 2026, 14:22
6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук
Река Драва   
Източник: iStock/GettyImages

М арт е месец на пробуждане, но преди 81 години, в равнините на Унгария, той ухае на барут, влажна пръст и желязо. Докато в София пролетта плахо разцъфтява, по поречието на река Драва хиляди български мъже се готвят за своя последен и най-голям изпит. 

На 6 март 1945 г., когато светът вече усеща края на агонията на Втората световна война, Първа българска армия се изправя пред огнена стихия, която трябва да реши съдбата на целия Балкански театър на военните действия. Това не е просто битка за територия; това е битка за честта на една нация, която се опитва да намери своето място в новия ред на Европа.

Железният юмрук срещу българския окоп

Германското командване, притиснато до стената, решава да хвърли последната си голяма карта на Юг. Операция „Пролетно събуждане“ има за цел да отхвърли съюзническите войски и да си върне контрола над унгарските нефтени полета – последната глътка гориво за затихващия Вермахт.

Срещу позициите на Първа българска армия се устремяват елитните части на група армии „Е“. В ранната утрин на 6 март земята при Дравасоболч буквално се разлюлява. Германците настъпват с ярост, каквато само обречените притежават. Българските войници, много от които са напуснали домовете си само преди месеци, се оказват в епицентъра на апокалипсис.

В продължение на десет безкрайни дни нашите позиции са подложени на денонощен обстрел и масирани танкови атаки. Въпреки численото превъзходство на врага и техниката му, българският щит не се пропуква. Историята разказва за епични сблъсъци, в които окопите се превземат на нож, а река Драва почервенява от кръвта на млади мъже, които едва ли някога са чували имената на малките унгарски села, които сега защитават с живота си.

Пречупването на волята и гневът на контраатаката

В критичните часове на отбраната, когато умората и страхът заплашват да надделеят, българският дух показва своето неподозирано лице. Командването начело с генерал Владимир Стойчев разбра, че само отбрана няма да е достатъчна. На 16 март, след като изтощават германския настъпателен порив, българите преминават в решително контранастъпление. Това е моментът на истината. Гневът, натрупан под стоманения дъжд на врага, се превръща в мощна вълна, която залива германските позиции.

Между 16 и 19 март бойното поле се превръща в сцена на тотален разгром за частите на Вермахта. Българската пехота, подкрепена от артилерията, разсича вражеските линии и принуждава елитните германски части да отстъпят в безпорядък. Дравската епопея не е просто спечелена позиция – тя е морален триумф. 

  • Проклятие или безсмъртие? Денят, в който Тутанкамон погледна света в очите

На 6 март 1924 г., в сърцето на Долината на царете, се разиграва последното действие от една археологическа драма, която ще промени представите ни за Древния Египет завинаги. На този ден египетското правителство официално отваря тежкия каменен саркофаг на Тутанкамон – момчето-цар, чието име е потънало в забрава в продължение на 3300 години.

Всичко започва две години по-рано, когато британският археолог Хауърд Картър, воден от несломим инстинкт и малко късмет, открива стъпала в пясъка, водещи към непокътната гробница. Но именно на 6 март 1924 г. светът за първи път „се среща“ лице в лице с владетеля. Когато тежкият капак е повдигнат, пред очите на присъстващите се разкрива най-вътрешният ковчег – изваян от чисто злато, блестящ така, сякаш слънцето на Египет никога не е залязвало за него.

Вътре, под пластове ленени бинтове и ритуални масла, почива мумията на 18-годишния владетел, покрита с онази иконична златна маска, която днес е символ на цяла една цивилизация.

Археология под сянката на политиката

Отварянето на саркофага през 1924 г. обаче не е само научен триумф, но и символ на пробуждащото се национално самочувствие на Египет. За разлика от предишни разкопки, при които съкровищата са изнасяни към Европа, този път египетските власти заявяват ясно: „Това е нашето минало“. Процесът е съпътстван от напрежение между Картър и правителството в Кайро – битка за контрол, която показва, че Тутанкамон е станал по-влиятелен в смъртта си, отколкото вероятно е бил приживе.

Докато учените описват стотиците предмети – от златни колесници до детски играчки – вестниците по света започват да шепнат за „Проклятието на фараоните“. Слуховете за мистериозни смъртни случаи сред участниците в експедицията само подхранват емоционалния заряд на събитието.

Но истинското проклятие (или благословия) на Тутанкамон е фактът, че той постигна това, към което се стремяха всички фараони: истинско безсмъртие. 

Още събития на 6 март:

  • 1521 г. – Фернандо Магелан открива островите Гуам и Рота.
  • 1869 г. – Дмитрий Менделеев представя първата Периодична система на елементите.
  • 1951 г. – В САЩ започва процесът срещу съпрузите Джулиус и Етел Розенберг по обвинение в шпионаж в полза на СССР.

Родени:

  • 1475 г. – роден е италианският художник и скулптор Микеланджело Буонароти
  • 1619 г. – роден е френският драматург Сирано дьо Бержерак
  • 1927 г. – роден е колимбийският писател Габриел Гарсия Маркес
  • 1972 г. –роден е американския баскетболист Шакил О'Нийл

Починали:

  • 1888 г. – умира американската писателка Луиза Мей Олкът („Малки жени“)
