Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

В ръщаме се към „дългите дни“, но цената е един час по-малко сън – всичко, което трябва да знаете за голямата промяна през март.

Пролетта на 2026 г. вече е тук, а с нея идва и традиционният ритуал, който всяка година разделя обществото на два лагера – преминаването към лятното часово време. Въпреки многобройните дебати в Европейския съюз през последните години, часовниците в България отново ще бъдат преместени, а стрелките ще „прескочат“ един час напред.

Кога точно местим стрелките?

През 2026 г. преминаването към лятното часово време в България ще се случи в нощта на събота срещу неделя, 29 март.

В 03:00 ч. сутринта на 29 март (неделя) трябва да преместим часовниците си с един час напред, т.е. става 04:00 ч.

Резултатът: В тази нощ ще спим с един час по-малко, но за сметка на това денят ще започне да „пораства“ и ще се радваме на повече естествена светлина вечер.

Защо изобщо го правим? (Малко история)

Идеята за лятното часово време (Daylight Saving Time) не е нова. Първият, който я предлага, е Бенджамин Франклин още през 1784 г., но с хумористичен нюанс – той искал парижани да стават по-рано, за да пестят от свещи.

Реално в България системата се въвежда на 1 април 1979 г. Основният мотив винаги е бил икономически – максимално използване на светлата част от денонощието и намаляване на разходите за електроенергия. В днешно време обаче експертите твърдят, че спестената енергия е едва около 0.5% до 1%, тъй като съвременното осветление е много по-ефективно, а климатиците през лятото консумират огромно количество ток.

Докога ще продължава това? Вечният дебат в ЕС

Ако се питате дали това не трябваше вече да е спряло – имате право. През 2018 г. Европейската комисия проведе допитване, в което над 80% от европейците гласуваха за прекратяване на смяната на времето.

Къде е проблемът?

1. Липса на консенсус: Държавите в ЕС не могат да се разберат кое време да остане – лятното или зимното (стандартното астрономическо време).

2. Транспортен хаос: Ако съседни държави (например България и Гърция) изберат различно време, това би създало логистичен кошмар за полети и влакове.

3. Замразяване на темата: Пандемията от COVID-19 и последвалите геополитически кризи в Европа изместиха темата на заден план в дневния ред на Брюксел. За момента няма финално решение и практиката продължава по инерция.

Как се отразява промяната на здравето ни?

Лекарите често предупреждават, че „кражбата“ на един час сън може да разклати биоритъма ни. Най-честите оплаквания в първите дни след 29 март са:

Умора и липса на концентрация: Тялото има нужда от около седмица, за да се адаптира.

Сърдечно-съдов стрес: Статистиката показва лек ръст на инфарктите и катастрофите в понеделника след смяната поради недоспиване.

Депресивни състояния: Липсата на сън влияе на нивата на мелатонин и серотонин.

Съвет от специалистите: Опитайте се да си легнете 15-20 минути по-рано в петък и събота, за да смекчите удара върху организма в неделя сутрин.

Кога ще върнем стрелките обратно?

За тези, които вече планират есента – лятното часово време ще продължи точно 7 месеца. Ще се върнем към астрономическото (зимното) време в последната неделя на октомври – 25 октомври 2026 г., когато ще получим своя „откраднат“ час сън обратно.