Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Връщаме се към "дългите дни", но цената е един час по-малко сън – кога точно местим стрелките, защо ЕС още не е спрял смяната и как да подготвим здравето си за промяната

6 март 2026, 12:33
Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?
Източник: iStock

В ръщаме се към „дългите дни“, но цената е един час по-малко сън – всичко, което трябва да знаете за голямата промяна през март.

Пролетта на 2026 г. вече е тук, а с нея идва и традиционният ритуал, който всяка година разделя обществото на два лагера – преминаването към лятното часово време. Въпреки многобройните дебати в Европейския съюз през последните години, часовниците в България отново ще бъдат преместени, а стрелките ще „прескочат“ един час напред.

Кога точно местим стрелките?

През 2026 г. преминаването към лятното часово време в България ще се случи в нощта на събота срещу неделя, 29 март.

В 03:00 ч. сутринта на 29 март (неделя) трябва да преместим часовниците си с един час напред, т.е. става 04:00 ч.

Резултатът: В тази нощ ще спим с един час по-малко, но за сметка на това денят ще започне да „пораства“ и ще се радваме на повече естествена светлина вечер.

Защо изобщо го правим? (Малко история)

Идеята за лятното часово време (Daylight Saving Time) не е нова. Първият, който я предлага, е Бенджамин Франклин още през 1784 г., но с хумористичен нюанс – той искал парижани да стават по-рано, за да пестят от свещи.

Реално в България системата се въвежда на 1 април 1979 г. Основният мотив винаги е бил икономически – максимално използване на светлата част от денонощието и намаляване на разходите за електроенергия. В днешно време обаче експертите твърдят, че спестената енергия е едва около 0.5% до 1%, тъй като съвременното осветление е много по-ефективно, а климатиците през лятото консумират огромно количество ток.

Докога ще продължава това? Вечният дебат в ЕС

Ако се питате дали това не трябваше вече да е спряло – имате право. През 2018 г. Европейската комисия проведе допитване, в което над 80% от европейците гласуваха за прекратяване на смяната на времето.

Къде е проблемът?

1.  Липса на консенсус: Държавите в ЕС не могат да се разберат кое време да остане – лятното или зимното (стандартното астрономическо време).
2.  Транспортен хаос: Ако съседни държави (например България и Гърция) изберат различно време, това би създало логистичен кошмар за полети и влакове.
3.  Замразяване на темата: Пандемията от COVID-19 и последвалите геополитически кризи в Европа изместиха темата на заден план в дневния ред на Брюксел. За момента няма финално решение и практиката продължава по инерция.

Как се отразява промяната на здравето ни?

Лекарите често предупреждават, че „кражбата“ на един час сън може да разклати биоритъма ни. Най-честите оплаквания в първите дни след 29 март са:

Умора и липса на концентрация: Тялото има нужда от около седмица, за да се адаптира.

Сърдечно-съдов стрес: Статистиката показва лек ръст на инфарктите и катастрофите в понеделника след смяната поради недоспиване.

Депресивни състояния: Липсата на сън влияе на нивата на мелатонин и серотонин.

Съвет от специалистите: Опитайте се да си легнете 15-20 минути по-рано в петък и събота, за да смекчите удара върху организма в неделя сутрин.

Кога ще върнем стрелките обратно?

За тези, които вече планират есента – лятното часово време ще продължи точно 7 месеца. Ще се върнем към астрономическото (зимното) време в последната неделя на октомври – 25 октомври 2026 г., когато ще получим своя „откраднат“ час сън обратно.

Как да се подготвим за преминаване към лятно часово време научете от нашата ГАЛЕРИЯ.

Как да се подготвим за преминаване към лятно часово време
5 снимки
дете сън спане
кафе мозък ободряване кофеин
събуждане сутрин слънце прозорец
смартфон легло лягане заспиване екран
Лятно часово време Смяна на времето България Европейски съюз Здраве Недостиг на сън 29 март 2026 Дебат в ЕС Биоритъм Икономически мотиви
