Фицо защити Орбан: Ако Зеленски продължи да се държи така, може и други страни да блокират заема от 90 млрд. евро

С ловашкият премиер Роберт Фицо подкрепи унгарския премиер, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще даде номера на Виктор Орбан на ВСУ, ако той не отблокира кредита от 90 млрд. евро, пише Европейска Правда.

Премиерът на Словакия публикува видеоклип, в който Зеленски казва, че "ако един човек в ЕС блокира 90 милиарда евро“, той ще даде "адреса на този човек на въоръжените сили на Украйна“.

Фицо каза, че е изразил "пълна солидарност“ с унгарския си колега.

"Ако президентът на Украйна продължи да се държи по този начин, може да се случи така, че други държави-членки на ЕС също да блокират заема за Украйна в размер на 90 милиарда“, поясни той.

Затова той поиска от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и главния дипломат на ЕС Кая Калас да "се дистанцират от скандалните изявления на украинския президент, които имат изнудващ характер“.

Припомняме, че февруари месец 2026 г. външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че Будапеща ще блокира заема за Украйна, докато Киев възпрепятства транзита на руски петрол по тръбопровода ''Дружба''.

В последните седмици се наблюдава ескалация на отношенията между Унгария и Украйна заради "Дружба".

Въпреки отказа на Унгария, европейският комисар Валдис Домбровскис заяви, че Европейската комисия ще продължи подготовката на първия транш за Украйна от заема.