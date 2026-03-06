Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

Б ългария има интерес от разширяване на ядрения чадър на Франция върху други европейски държави, каза лидерът на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов пред журналисти в кулоарите на парламента. Смятаме, че добре би било президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да се обсъди тази инициатива на френския президент Макрон и да се търси решение дали България няма интерес за това, посочи той. България има интерес, смятаме ние като политическа сила, заяви председателят на ДСБ.

Евродепутатът Радан Кънев посочи, че миналата седмица френският президент е обявил инициатива за разширяване на френските ядрени гаранции за сигурност към други европейски държави. Той обяви седем държави, които вече са в разговори за тази инициатива, сред тях е нашата съседка Гърция, и обяви инициативата за отворена към други държави членки на ЕС и партньорски държави, добави Кънев. Нашето мнение от "Демократи за силна България" е, че подобна отбранителна инициатива има всякакъв интерес да достига и до Черноморския басейн, заяви евродепутатът. Той посочи също, че в сегашната ситуация на безпрецедентна несигурност с войната в Иран и войната в Украйна, България има безусловен интерес да получи подобни безусловни гаранции за сигурността си.

Президентът Йотова обяви ще бъде ли свикан КСНС

Смятаме, че е редно да се свика в КСНС, този разогвор да бъде проведен с представители на всички политически сили, да се търси национален консенсус по него и темата за националната сигурност да излезе от предизборната кампания, каза Радан Кънев. Той посочи, че е редно президентът Йотова да покани на този КСНС и формацията на президента Румен Радев, сигурен участник в следващия парламент, според социологическите проучвания. Кънев обясни, че вече има такъв прецедент. През 2014 г. президентът Плевнелиев покани тогавашния Реформаторски блок, тъй като бяхме сигурни участници в следващия парламент, добави той.

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Йотова да свика КСНС

На въпрос дали разширяването на ядрения чадър няма да ни направи цел, Радан Кънев каза, че Франция в никакъв случай не е участник в конфликта в Иран, нито в конфликта в Украйна. Напротив, това е много сериозна основа за бъдещата обща европейска отбрана, в която всички политически сили в България на този етап заявяват интерес България да бъде активна част, посочи той.

От ДСБ предложиха, както по време на югославската криза, да бъде създаден специфичен ситуационен център в Съвета по сигурността към Министерския съвет, където 24 часа, седем дни в седмицата службите за сигурност да подават актуална информация за рисковете за националната сигурност за взимане на адекватни решения. Смятам, че това би било полезно да се свърши и сега, каза лидерът на партията Атанас Атанасов.