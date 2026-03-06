„Изживей България“ показва съкровищата на Белене

П риключението на Франческа, Еми, Стивън и Берни в „Изживей България“ продължава тази събота в Белене. Място, което ще им покаже едно различно лице с неподправен чар, гостоприемство и запазили се във времето традиции.

Източник: NOVA

Градът ще ги посрещне по стар български обичай, а след това ще имат възможност да се запознаят с любопитни истории за богатото културно наследство на Белене, а вкусът на традиционната кухня истински ще ги впечатли. Пътешествието ще ги отведе и сред дивата красота на природен парк „Персина“, където приключенците ще трябва да проявят отборен дух. Сред водите на река Дунав те ще се изправят пред задача, която изисква търпение и наблюдателност и неочаквано ще ги изкара извън пределите на България.

Източник: NOVA

След завръщането им в Белене ги очакват още загадки и срещи с хора, които пазят жив духа на местността. Младите фермери в района ще ги въведат в атмосферата на селския живот, а традиционните северняшки танци ще разчувстват Франческа, Еми, Стивън и Берни.

Източник: NOVA

Финалната задача ще постави приключенците пред кулинарно изпитание, вдъхновено от местна рецепта. Кой ще се справи с най-добре и ще стигне до победата? Разберете тази събота от 16:00 ч. в новия епизод на „Изживей България“ по NOVA.

Източник: NOVA

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Белене. Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.