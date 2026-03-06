Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

С ъпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, беше затрупана с въпроси около неуспешния ремонт на имението на съпруга ѝ в Малибу, включително един, свързан с бившата съпруга на Уест, Ким Кардашиян, пише The Post.

Ченсори беше почти неузнаваема, когато се появи в съдебната палата „Стенли Моск“ в четвъртък, едва показвайки кожа, което е огромна разлика от нормалния ѝ външен вид.

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара.

Майсторът Тони Саксън казва, че е бил поканен от Уест, за да завърши ремонта, но по-късно през 2023 г. е съдил рапъра за над 1 милион долара за неплатени заплати, опасни условия на труд и неправомерно уволнение.

По време на показанията си Ченсори най-вече твърди, че не е била наясно или не е участвала в по-голямата част от решенията за ремонта.

Bianca Censori grilled on embarrassing moment she was allegedly confused for Kim Kardashian in Kanye West lawsuit https://t.co/PAhwtHlmn7 pic.twitter.com/7CUxEktWAc — New York Post (@nypost) March 6, 2026

Тя беше попитана и за твърдението, че Уест почти е уволнил друг майстор по проекта, когато е объркал Ким Кардашиян с Бианка.

Въпросът се съсредоточи върху показанията на Джероми Холдинг по-рано през седмицата, когато той твърдеше, че Кардашиян е посетила имота, докато е работил.

Мислейки, че Кардашиян е Бианка Ченсори, той махна с ръка и каза: „Здравей“, свидетелства той.

Кардашиян бързо мина покрай тях и каза: „Не те познавам“, според Холдинг, на което той отговори: „Мислех, че си Бианка.“

Холдинг свидетелства, че Уест се приближил до него разгневен: „Тя е най-известната жена в света, а ти я наричаш с името на друга жена?“ Холдинг каза, че може да обясни, но Уест само казал „не“.

Когато обаче Ченсори била попитана за инцидента по време на показанията си, веднага било повдигнато възражение и съдията го уважил.