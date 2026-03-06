Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото

П отвърдена от Пловдивския апелативен съд присъда на бездомника Живко Борисов за причинена от него смърт на друг скитник, настъпила след умишлено нанесена телесна повреда, е оставена в сила от Върховния касационен съд.

Делото в апелативния съд е образувано по жалба на служебния защитник на подсъдимия Живко Борисов Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, е наложил на Живко Борисов наказание в размер на 3 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Подсъдимият Живко Борисов признал изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт и изразил съжаление за случилото се. Размерът на така наложеното наказание е определен след редуцирането с 1/3 от 5 години и 6 месеца, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.

Подсъдимият Живко Борисов е признат за виновен в това, че на 13.08.2024 г. в гр. Пловдив, в квартал Столипиново, е причинил смъртта на Митко Камбуров от гр. Пловдив /починал на 31.08.2024 г. в гр. Пловдив/ по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на единия бъбрек, причинена в резултат на едно прободно-порезно нараняване засягащо десния бъбрек, наложило оперативното му отстраняване, което от своя страна е довело до усложнение – пневмония, станало непосредствена причина за настъпването на смъртта на пострадалия.

Подсъдимият и пострадалият се познавали от квартала. На 13.08.2024г. вечерта Живко Борисов поръчал пилешка пържола в заведение от типа "каравана“ пред блок в Столипиново. Преди това се почерпил с познати с бира и ракия. Когато пристигнал пострадалия, подсъдимият с който имали стар конфликт, го нападнал с нож и го намушкал в гръб, докато пострадалият бил седнал на стол пред караваната. Хвърлил ножа и се опитал да избяга, но двама свидетели го задържали. Извикали полиция и линейка. Въпреки проведеното лечение, на 31.08.2024г. пострадалият починал в болница.

Върховният касационен съд, пред който служебният защитник обжалва решението на апелативния съд, приема, че наложеното наказание на подсъдимия съответства на тежестта на престъплението и на личността на извършителя. Установените смекчаващи обстоятелства нито са многобройни, нито някое от тях има изключителен характер, както коректно е приел и окръжният съд.

Правилна е редукцията по реда на чл. 58а, ал.1 НК, като окончателният срок на наказанието лишаване от свобода, подлежащо на изпълнение, се оказва фиксираното в присъдата – три години и осем месеца. Коректни и подлежащи на потвърждаване са решенията относно общия режим на изтърпяване на наказанието.

При цялостната служебна проверка на присъдата Върховният касационен съд не открива основания за нейнто изменяне или отмяна и потвърждава решението на апелативния съд.

Решението на ВКС е окончателно.