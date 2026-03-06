България

Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото

Подсъдимият и пострадалият се познавали от квартала

6 март 2026, 12:32
Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото
Източник: iStock

П отвърдена от Пловдивския апелативен съд присъда на бездомника Живко Борисов за причинена от него смърт на друг скитник, настъпила след умишлено нанесена телесна повреда, е оставена в сила от Върховния касационен съд.

Делото в апелативния съд е образувано по жалба на служебния защитник на подсъдимия Живко Борисов Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, е наложил на Живко Борисов наказание в размер на 3 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Подсъдимият Живко Борисов признал изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт и изразил съжаление за случилото се. Размерът на така наложеното наказание е определен след редуцирането с 1/3 от 5 години и 6 месеца, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Подсъдимият Живко Борисов е признат за виновен в това, че на 13.08.2024 г. в гр. Пловдив, в квартал Столипиново, е причинил смъртта на  Митко Камбуров от гр. Пловдив /починал на 31.08.2024 г. в гр. Пловдив/ по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на единия бъбрек, причинена в резултат на едно прободно-порезно нараняване засягащо десния бъбрек, наложило оперативното му отстраняване, което от своя страна е довело до усложнение – пневмония, станало непосредствена причина за настъпването на смъртта на пострадалия.

Подсъдимият и пострадалият се познавали от квартала. На 13.08.2024г. вечерта Живко Борисов поръчал пилешка пържола в заведение от типа "каравана“ пред блок в Столипиново. Преди това се почерпил с познати с бира и ракия. Когато пристигнал пострадалия, подсъдимият с който имали стар конфликт, го нападнал с нож и го намушкал в гръб, докато пострадалият бил седнал на стол пред караваната. Хвърлил ножа и се опитал да избяга, но двама свидетели го задържали. Извикали полиция и линейка. Въпреки проведеното лечение, на 31.08.2024г. пострадалият починал в болница.

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

Върховният касационен съд, пред който служебният защитник обжалва решението на апелативния съд, приема, че наложеното наказание на подсъдимия съответства на тежестта на престъплението и на личността на извършителя. Установените смекчаващи обстоятелства нито са многобройни, нито някое от тях има изключителен характер, както коректно е приел и окръжният съд.

Правилна е редукцията по реда на чл. 58а, ал.1 НК, като окончателният срок на наказанието лишаване от свобода, подлежащо на изпълнение, се оказва фиксираното в присъдата – три години и осем месеца. Коректни и подлежащи на потвърждаване са решенията относно общия режим на изтърпяване на наказанието.

При цялостната служебна проверка на присъдата Върховният касационен съд не открива основания за нейнто изменяне или отмяна и потвърждава решението на апелативния съд.

Решението на ВКС е окончателно.

Източник: Агенция "Фокус"    
Съдебен процес Присъда Живко Борисов Пловдив Бездомник Смърт Телесна повреда Върховен касационен съд Затвор Нападение с нож
Последвайте ни

По темата

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

Скандал за пържола в

Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от "Интер Маями"

Нови изисквания вдигат цените на шофьорските курсове

Нови изисквания вдигат цените на шофьорските курсове

pariteni.bg
Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 17 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 14 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 13 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Любопитно Преди 19 минути

Връщаме се към "дългите дни", но цената е един час по-малко сън – кога точно местим стрелките, защо ЕС още не е спрял смяната и как да подготвим здравето си за промяната.

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Любопитно Преди 19 минути

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

Свят Преди 46 минути

Самият Иран съдържа сложно противоречие в себе си – мултиетническа държава ли е той или Персийска империя?

Снимката е илюстративна

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

Свят Преди 47 минути

Докато Пентагонът и държавите от Залива изчерпват милиардните си ракети ’Пейтриът’, Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан

,

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод на „Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

България Преди 1 час

Генерал Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки

Атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, има ранени

Атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, има ранени

Свят Преди 1 час

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол е била сериозно повредена от свален дрон

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

България Преди 1 час

"МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев

<p>Армагедон под пагон: Как библейските пророчества обсебиха&nbsp;войната на САЩ в Иран</p>

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

Свят Преди 1 час

Как "Божият план" подмени военната стратегия: Обстоен преглед на десетгодишния процес, който превърна Пентагона в инструмент на библейско пророчество

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Любопитно Преди 1 час

Ан Хатауей представи първия сингъл „Burial“ от новия психологически трилър „Майка Мери“, в който влиза в ролята на поп звезда. Песента е създадена с Чарли XCX, Джордж Даниел и Джак Антоноф и вече е достъпна в стрийминг платформите.

Тръмп: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Тръмп: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Свят Преди 1 час

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

България Преди 1 час

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Любопитно Преди 2 часа

От историческата битка за попечителство до последния арест за шофиране в нетрезво състояние – животът на принцесата на попа остава в плен на хаоса

<p>Президентът Йотова обяви ще&nbsp;бъде ли свикан&nbsp;КСНС</p>

Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

България Преди 2 часа

.

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

България Преди 2 часа

Отломките са сравнително далеч от предполагаемото място на катастрофата. Но те вероятно са попаднали на плажа по-късно, изхвърлени от морето

<p>Напусна ни композиторът Валди Събев</p>

"С огромна скръб и разбито сърце“: Съпругата на композитора Валди Събев съобщи за смъртта му

България Преди 2 часа

Надя Събева обяви кончината на композитора във Facebook

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Кое е най-старото дърво в България

sinoptik.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg

13-и Национален здравен форум: Ще се рестартира ли здравеопазването

Edna.bg

Яна Маринова: Майка ми гладуваше, за да ме заведе на театър

Edna.bg

Коя е Маригона Гона - най-голямата фенка на Олимпиакос на Везенков (СНИМКИ)

Gong.bg

Обявиха кога ще бъде церемонията "Футболист на годината"

Gong.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари

Nova.bg

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

Nova.bg