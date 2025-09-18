Свят

Карети, банкет и скандали: Второто държавно посещение на Тръмп в Уиндзор

Как преминава визитата на американския президент във Великобритания и какво предстои

18 септември 2025, 09:35
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в замъка Уиндзор в сряда за втората си държавна визита – рядкост, тъй като на президентите на САЩ във втори мандат обикновено не се предоставя церемониалността на две официални посещения.

Ето как премина денят и какво да очакваме след това:

Процесията: Денят започна с крал Чарлз III и Тръмп, които потеглиха на каретна процесия през имението Уиндзор, пътувайки заедно в Ирландската държавна карета. Кралица Камила и първата дама Мелания Тръмп ги последваха в Шотландската държавна карета. Маршрутът на процесията беше обграден от членове на въоръжените сили и три военни оркестъра, които изпълниха националните химни на САЩ и Великобритания, предаде CNN

Частен обяд: След това семейство Тръмп и кралската двойка присъстваха на частен обяд в Държавната трапезария на замъка Уиндзор.

Разглеждане на изложба: След това кралят и кралицата придружиха семейство Тръмп до Зелената гостна стая на замъка, където беше показана специално подбрана изложба от предмети, свързани със САЩ.

Държавен банкет: Денят завърши с елегантна държавна вечеря в най-голямата зала на замъка Уиндзор – Залата на Свети Георги. Преди да бъде сервирана вечерята, кралят произнесе реч, възхвалявайки историческата връзка между Великобритания и САЩ и похвалвайки усилията на Тръмп да „намира решения“ за световните конфликти. Тръмп също вдигна тост, в който нарече второто си държавно посещение „една от най-високите почести в живота ми“.

За посещението на Тръмп 160-те гости, седнали зад 1452 прибори за хранене, ядяха от меню, написано на френски, което се превежда като:

Пана Кота с поточарка от Хемпшир  със салата от пармезан и пъдпъдъчи яйца
Органична пилешка балотина от Норфолк, увита в тиквички с мащерка и пикантен юс
Ванилов сладолед с интериор от кентски малинов сорбет с леко поширани сливи 

Гостите имаха и внимателно подбрана винена листа, пише ВВС

Имение Уистън, Кюве, 2016 г
Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018
Ridge Vineyards, Монте Бело, 2000 г
Пол Роже, Екстра Кюве дьо Резерв, 1998 г

Напитките след вечеря се давеха в символика - портвайн  от 1945 г. в чест на това, че Тръмп е бил 45-ият президент на САЩ, въпреки че не пие алкохол.

Имаше коняк от 1912 г., от годината на раждане на майката на президента, родена в Шотландия.

Други събития: Тръмп и първата дама посетиха параклиса Свети Георги, където положиха венец на криптата на кралица Елизабет. Също така принцът и принцесата на Уелс се срещнаха със семейство Тръмп.

Протести: Хиляди протестиращи срещу Доналд Тръмп се събраха в центъра на Лондон, за да осъдят безпрецедентната втора държавна визита на американския президент в Обединеното кралство. Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души, предаде АФП. Докато Тръмп бе посрещнат с червен килим в Уиндзорския замък, на около 35 километра западно от Лондон, демонстрантите маршируваха в центъра на британската столица.

Какво предстои: Тръмп ще пътува до Чекърс – провинциалната резиденция на премиера на Великобритания Киър Стармър в Бъкингамшър – за двустранна среща. Двамата лидери ще бъдат придружени от редица изпълнителни директори на технологични компании, които ще присъстват за обявяването на нови технологични партньорства, според американски официален представител. 

Построен през шестнадесети век, Чекърс често се използва за домакинство на гостуващи официални гости - включително украинския президент Володимир Зеленски през 2023 г. - както и за заседания на кабинета.

Това не е първият път, когато Тръмп посещава къщата. През 2018 г. той беше на работно посещение в Обединеното кралство, което включваше разговори в имението с тогавашния премиер Тереза Мей.

Облеклото на Мелания също прикова погледите - от дълъг до земята шлифер и до елегантна драматична шапка. 

Повече снимки от визитата вижте в нашата галерия!

Източник: CNN, BBC    
Доналд Тръмп Държавна визита Замък Уиндзор Крал Чарлз III Великобритания САЩ Кралско семейство Дипломация Протести Държавен банкет
