Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Ш ампион по бодибилдинг, спечелил осем поредни титли, е починал на 30-годишна възраст поради възможен сърдечен проблем, съобщава New York Post.

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“, потвърди в сряда, 17 декември, говорител на Провинциалната бодибилдинг асоциация на Анхуей, според Jam Press.

Само дни преди смъртта си, Уан, професионален спортист от Професионалната лига на Международната федерация по бодибилдинг и фитнес, изглеждаше в добро здраве.

В предишни интервюта Уан се хвалеше, че е „живял като монах“, за да постигне невероятната си физика, със строга диета, включваща бульон от хот пот с месо, потопено в соев сос, и варени пилешки гърди.

Той също така очакваше с нетърпение откриването на нова фитнес зала в Хефей, Китай, която, по негови прогнози, щеше да бъде „нова отправна точка, нов свят... точно пред очите ми.“

Уан спечели невероятните осем поредни титли на Националния шампионат по бодибилдинг на Китайската бодибилдинг асоциация.