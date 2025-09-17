Любопитно

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дискретната първа дама - която напоследък избягваше публични изяви - се появи на 16 септември с шлифер на Burberry и черни слънчеви очила

17 септември 2025, 11:14
Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи
Източник: Getty Images

М елания Тръмп се завърна в светлината на прожекторите във вторник, преди държавното посещение във Великобритания заедно с президента Доналд Тръмп.

Дискретната първа дама - която напоследък избягваше публични изяви - се появи на 16 септември с шлифер на Burberry и черни слънчеви очила, докато с президента се отправяха на тридневна визита в Англия, хванати за ръце пред Белия дом.

Източник: Getty Images

Посещението в Лондон - съчетаващо дипломатически срещи и държавен протокол - е второто държавно посещение на президента Тръмп във Великобритания и следва поканата на кралското семейство, която британският премиер Киър Стармър предаде по време на визитата си във Вашингтон през февруари. Първото подобно посещение на Тръмп беше през 2019 г.

Смята се, че стилът на Мелания често отразява настроението ѝ, а този път тя избра дълъг шлифер в медено златист цвят, през който прозираше емблематичната подплата на британската модна къща.

Източник: Getty Images

По време на визитата двойката ще има натоварена програма. След пристигането си във вторник вечерта те ще посетят замъка Уиндзор на 17 септември и ще се срещнат с принц Уилям и принцеса Кейт. Крал Чарлз III и кралица Камила също ще посрещнат официално президентската двойка, макар че участието на Камила е под въпрос, тъй като тя се възстановява от остър синузит.

Президентът Тръмп и кралят ще разгледат Къщата на куклите на кралица Мери и Кралската библиотека в замъка Уиндзор. Първата дама ще се присъедини към принцеса Кейт във Frogmore House and Gardens, където ще се срещнат с Двейн Фийлдс, главен скаут на Обединеното кралство.

Визитата на Тръмп не минава без критики. Коалицията „Stop Trump“ съобщи, че организира протест пред енорийската църква в Уиндзор, където участниците ще държат плакати с послания, че президентът не е желан във Великобритания.

Източник: Getty Images

Спокойният публичен живот на Мелания Тръмп през втория мандат

През втория мандат на съпруга си първата дама поддържа нисък публичен профил. На 4 септември тя се появи на събитие в Белия дом, посветено на изкуствения интелект и технологичните иновации, което отбеляза завръщането ѝ след двумесечна пауза. Последната ѝ официална публична изява преди това беше в средата на юли по време на Световното клубно първенство на FIFA в Ню Йорк.

Въпреки по-леката си програма, Мелания Тръмп избира да придружава президента на ключови събития – втората му инаугурация, честванията за 4 юли, погребението на папа Франциск, великденското търкаляне на яйца в Белия дом, посещението на жертви на наводнения в Тексас, както и мащабния празничен парад по случай 250-годишнината на американската армия.

Още кадри от впечатляващата визия на Мелания Тръмп вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Всички погледи върху Мелания Тръмп: Впечатляваща визия във Великобритания
15 снимки
Мелания Тръмп лондон
Тръм
Мелания Тръмп лондон
Мелания Тръмп лондон
Източник: usatoday    
Мелания Тръмп Доналд Тръмп Великобритания Държавно посещение Кралско семейство Мода Замък Уиндзор Принц Уилям Протести Първа дама
Последвайте ни

По темата

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Топ 3 кучета с най-силна захапка

Топ 3 кучета с най-силна захапка

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 13 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 16 минути

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 36 минути

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 41 минути

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 57 минути

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

България Преди 1 час

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията

Свят Преди 1 час

Инфлацията в Румъния продължава да расте с бързи темпове

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Добрев и Уайт за първи път бяха романтично свързани през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Тези три зодии с големи изпитания до края на 2025

Edna.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Обрат: Ивелин Попов води преговори с български евроучастник

Gong.bg

"Ще дам 200 000 лева, за да те убият": Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван

Nova.bg

„Дай ми пистолета, скъп е”: От училището, в което стреля дете, твърдят, че майка му се е държала безочливо

Nova.bg