Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

М елания Тръмп се завърна в светлината на прожекторите във вторник, преди държавното посещение във Великобритания заедно с президента Доналд Тръмп.

Дискретната първа дама - която напоследък избягваше публични изяви - се появи на 16 септември с шлифер на Burberry и черни слънчеви очила, докато с президента се отправяха на тридневна визита в Англия, хванати за ръце пред Белия дом.

Източник: Getty Images

Посещението в Лондон - съчетаващо дипломатически срещи и държавен протокол - е второто държавно посещение на президента Тръмп във Великобритания и следва поканата на кралското семейство, която британският премиер Киър Стармър предаде по време на визитата си във Вашингтон през февруари. Първото подобно посещение на Тръмп беше през 2019 г.

Смята се, че стилът на Мелания често отразява настроението ѝ, а този път тя избра дълъг шлифер в медено златист цвят, през който прозираше емблематичната подплата на британската модна къща.

Източник: Getty Images

По време на визитата двойката ще има натоварена програма. След пристигането си във вторник вечерта те ще посетят замъка Уиндзор на 17 септември и ще се срещнат с принц Уилям и принцеса Кейт. Крал Чарлз III и кралица Камила също ще посрещнат официално президентската двойка, макар че участието на Камила е под въпрос, тъй като тя се възстановява от остър синузит.

Президентът Тръмп и кралят ще разгледат Къщата на куклите на кралица Мери и Кралската библиотека в замъка Уиндзор. Първата дама ще се присъедини към принцеса Кейт във Frogmore House and Gardens, където ще се срещнат с Двейн Фийлдс, главен скаут на Обединеното кралство.

Визитата на Тръмп не минава без критики. Коалицията „Stop Trump“ съобщи, че организира протест пред енорийската църква в Уиндзор, където участниците ще държат плакати с послания, че президентът не е желан във Великобритания.

Източник: Getty Images

Спокойният публичен живот на Мелания Тръмп през втория мандат

През втория мандат на съпруга си първата дама поддържа нисък публичен профил. На 4 септември тя се появи на събитие в Белия дом, посветено на изкуствения интелект и технологичните иновации, което отбеляза завръщането ѝ след двумесечна пауза. Последната ѝ официална публична изява преди това беше в средата на юли по време на Световното клубно първенство на FIFA в Ню Йорк.

Въпреки по-леката си програма, Мелания Тръмп избира да придружава президента на ключови събития – втората му инаугурация, честванията за 4 юли, погребението на папа Франциск, великденското търкаляне на яйца в Белия дом, посещението на жертви на наводнения в Тексас, както и мащабния празничен парад по случай 250-годишнината на американската армия.