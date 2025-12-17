САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

С енатът на САЩ гласува днес с голямо мнозинство в подкрепа на законопроект за националната отбрана на стойност 901 милиарда долара и го изпрати в Белия дом за подпис, съобщи "Ройтерс".

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона, с което той ще влезе в сила.

Сенатът одобри законопроекта със 77 гласа срещу 20 "против", с подкрепа и от двете партии. Камарата на представителите го прие миналата седмица.

Сенатът на САЩ одобри помощта за Украйна

Законопроектът предвижда рекордни военни разходи, включително 4% увеличение на заплатите на военнослужещите, инвестиции във въоръжение и мерки за повишаване на конкурентоспособността спрямо Китай и Русия.

Въпреки публикуваната по-рано този месец Стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп и преоценка на отношенията с Европа, този законопроект включва разпоредби за укрепване на сигурността на Стария континент.

Предвидени са 800 млн. долара за Украйна - по 400 млн. долара за всяка от следващите две години. Средствата се отпускат по механизъм, с който се финансират доставки за Киев от американски оръжейни компании.



В закона са предвидени и 175 млн. долара за Балтийската инициатива за сигурност - за подкрепа на отбраната на Латвия, Литва и Естония. С текстовете ще бъде ограничена възможността за намаляване на числеността на американските войски в Европа под 76 000. Също така се забранява на командващия американските сили в Европа да се откаже от званието върховен командващ на НАТО.

Законопроектът не включва предложение за преименуване на Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната, каквато идея бе лансирана от Тръмп. В текстовете обаче е включена забрана транссексуални жени да участват в спортни програми за жени във военните академии.