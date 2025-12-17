Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

В ръзка с “Ислямска държава” и пътуване до Филипините - атентаторите от Сидни са преминали през подобно на военно обучение през ноември, съобщи Deutsche Welle.

Какво още се знае за тях?

Бащата и син, извършили терористичната атака срещу еврейската общност на Бонди Бийч в Сидни, Австралия , са пътували до Филипините преди нападението. Там те са участвали във военни учения, съобщава австралийската полиция. Саджид и Навид Акрам убиха 15 души, събрали се, за да празнуват първия ден от Ханука в неделя.

Разследващите в Австралия проверяват предполагаемите връзки на двамата атентатори с международна джихадистка мрежа, след като са установили, че Саджид и Навид Акрам са пътували през ноември до столицата на Филипините - Манила, а оттам са стигнали до южния град Давао. Той е столицата на южния остров Минданао, който е център за ислямистки бойци от 1990-те години насам.

Познати на органите на реда

Разузнавателната агенция на Австралия е разследвала Навид Акрам през 2019 година заради предполагаемите му връзки с терористична клетка на "Ислямска държава" в Сидни, съобщава австралийската национална телевизия Ей Би Си. Навид Акрам, който тогава бил на 18 години, демонстрирал "признаци на умисъл", но на този етап властите преценили, че няма нужда от допълнителни проверки.

Разследването продължило шест месеца и стигнало до извода, че "няма доказателства" бащата и синът да са се радикализирали, каза премиерът на Австралия Антъни Албанезе. Двамата мъже не са били в списък с потенциално опасни хора за наблюдение, нито пък на Саджид Акрам е било забранено да притежава оръжие.

Връзката с "Ислямска държава" и Филипините

В колата на Акрам на Бонди Бийч бяха открити два флага на терористичната групировка "Ислямска държава", а разследващите смятат, че двамата са били част от терористичната организация . Пътуването на бащата и синът, убили 15 евреи и ранили още десетки в Сидни, задълбочава връзката с "Ислямска държава".

Градът, до който пътували атентаторите - Давао, се намира на същия филипински остров, на който през 2017 година бойци на "Ислямска държава" бяха обсадили крад Марауи за пет месеца , което прерасна в открита война с филипинското правителство. Лидери на джихадистката терористична организация бяха убити и ислямистите в крайна сметка се предадоха. Стотици бойци обаче продължават да живеят във Филипините - държава с основно католическо население. Те са се разпръснали на по-малки фракции, но продължават да поддържат връзка с "Ислямска държава" , пише "Ню Йорк Таймс".

Тези терористи продължават да извършват нападения в страната - срещу полицията и срещу християнски църкви. През 2023 г. Например ислямистки терористи взривиха експлозиви по време на католическа меса в университета в Марауи, където загина четирима души и десетки бяха ранени.