"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

От формацията разпространиха позиция по повод "системни спекулации" от ПП-ДБ

17 декември 2025, 16:42
"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

"По повод системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от Националната служба за охрана (НСО) за председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, смятаме за полезно да изясним известните ни факти и обстоятелства по темата".

Това заявиха в позиция във Фейсбук от "ДПС-Ново начало".

НСО предложила охрана на Пеевски, той отказал

"Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. "Сглобка", за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" днес в кабинет 222 в НС, "Музей на Сглобката", посочиха от формацията.

"Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация. Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията. Затова ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката оттук насетне е сравнително лесна", отчетоха от "ДПС-Ново начало".

Подготвяли убийството на Пеевски повече от 2 месеца

"По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство. Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц "не били компютри, а компоти", допълниха от "ДПС-Ново начало".

НСО Делян Пеевски ДПС-Ново начало ПП-ДБ
