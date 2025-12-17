Протест срещу еврото блокира центъра на София

П ротестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" пред сградата на Българската народна банка (БНБ).

Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията. На протеста се събираха подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Организатор на протеста е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община.

Източник: БТА

Протестна акция срещу въвеждане на еврото в България и неприемане на бюджета организираха и във Велико Търново. Протестът беше обявен в социалните мрежи от "Обединение-29".

Председателят на сдружението Любомир Петков каза пред протестиращите, че повод за днешната акция е, че настоящото правителство в оставка е нелегитимно и няма правомощията да приема нито бюджет, нито да въвежда европейската валута, която трябва да замени българския лев.

"Обявяваме велико народно въстание срещу мафията", каза Петков. Той допълни, че от началото на прехода властимащите не са чули гласа на народа. "Народен съд и възмездие за всички политици, участвали в управлението на държавата".

Източник: БТА

Протест в защита на българския лев се състоя и във Враца. Той бе граждански, заявлението до Общината за разрешение на протеста е подала Гергана Евтимова.

Обявата за него бе публикувана в няколко фейсбук групи под мотото: "За запазване на българския лев, протест срещу корупцията, измамите и хаоса".

Недоволните от смяната на валутата се събраха на пл. "Суми" и с българския флаг и реплика на самарското знаме преминаха по централната пешеходна улица във Враца с викове "Искаме си лева", "Не на еврото", "Събудете се, врачани".