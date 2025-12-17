Свят

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна

17 декември 2025, 12:33
К ремъл заяви днес, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна, предаде ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на съобщенията в някои медии, че мирното предложение, за което посредничат САЩ, би могло да включи разполагане на европейски сили в Украйна.

Русия опроверга думите на Тръмп за Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че позицията на Русия във връзка с каквото и да било разполагане на чуждестранни войски е добре известна, последователна и разбираема. Русия последователно се противопоставя на идеите за подобни разполагания на войски, отбелязва Ройтерс.

Песков каза още, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом са готови за това, добави той.

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна.

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

По време на редовния брифинг в Москва Песков също така отговори на въпрос как протича работният ден на президента Владимир Путин.

„Путин е в Кремъл. По-голямата част от деня ще бъде посветена на подготовката за програмата „Обобщение на годината с Владимир Путин“ в комбиниран формат - голяма пресконференция и пряка линия“ в петък, каза той.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Кремъл Русия Украйна Европейски войски Разполагане на войски САЩ Мирно предложение Дмитрий Песков Владимир Путин Годишна пресконференция
По темата

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

СДВР предотврати огромна имотна измама в София
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Последни новини

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 17 минути

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Любопитно Преди 28 минути

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства“, докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

България Преди 1 час

Шофьорът е без опасност за живота след инцидента

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 1 час

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 1 час

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Свят Преди 1 час

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна

<p>ИТН пред Радев:&nbsp;В тази ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране</p>

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

България Преди 1 час

По-рано днес Радев се срещна с представители на "БСП-Обединена левица"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Свят Преди 1 час

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

България Преди 2 часа

От СДВР не дадоха повече информация по случая

<p>Балоните от Беларус: Контрабанда или хибридна атака</p>

Литва арестува 21 души заради балоните от Беларус

Свят Преди 2 часа

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“

Доналд Тръмп

Тръмп с обръщение към нацията от Белия дом

Свят Преди 2 часа

„Това беше страхотна година за страната ни и най-доброто тепърва предстои!“, написа Тръмп

Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

България Преди 2 часа

"За нас най-доброто е да има нов бюджет", заяви Костадинов

Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Свят Преди 2 часа

Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане и са 150 на брой

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

България Преди 2 часа

Пред медиите Сачева обясни, че те и ИТН са подкрепили и искането на "БСП-Обединена левица" за разглеждане на коригираната план-сметка на държавата

Земетресение с магнитуд 4 разтърси Хатай

Земетресение с магнитуд 4 разтърси Хатай

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 7,41 километра, като за момента няма информация за пострадали хора

