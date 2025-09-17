Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

М елания Тръмп избра класическа, изчистена визия при пристигането си във Уиндзор заедно с президента Доналд Тръмп. Двамата, държейки се за ръце, бяха посрещнати от принц Уилям и принцеса Кейт за двудневната си визита, отбелязана с кралски салюти, произведени едновременно от Уиндзорския замък и Лондонската кула.

Вярна на предпочитанията си към френската модна къща, Мелания се появи в тъмно сив костюм от Christian Dior Haute Couture с висока яка и подчертана талия, комбиниран с елегантни сиви велурени обувки на ток. Цветен акцент в монохромната визия бе виолетова вълнена шапка.

Източник: Getty Images

Първата дама изглежда наруши кралския протокол, като не направи реверанс нито пред принцеса Кейт, нито пред кралица Камила.

Кралският историк Марлене Кьониг поясни, че Мелания не е задължена да спазва тези правила. „Не е обичайно американци или граждани на държави, в които крал Чарлз не е суверен, да правят реверанс или поклон,“ обяснява тя пред HELLO! . Този принцип датира от 1776 г. и Американската революция, когато Декларацията за независимостта постановява, че „всички хора са създадени равни“ – идея, несъвместима с актове на подчинение като реверанси и поклони.

Източник: Getty Images

Крал Чарлз III и кралица Камила са домакини на държавното посещение на Тръмп - безпрецедентна втора визита, която ще се състои от 17 до 19 септември. Първият държавен прием за Доналд Тръмп бе през 2019 г. След официалното приветствие президентът и първата дама бяха повозени с каляска през имението на Уиндзор в компанията на крал Чарлз, кралица Камила и принцът и принцесата на Уелс, преди да седнат на обяд в държавната трапезария.

Източник: Getty Images

По-късно Доналд и Мелания ще посетят параклиса „Сейнт Джордж“, където ще положат венец на гроба на кралица Елизабет II. Там ще им бъде направена обиколка, последвана от изпълнение на хора на параклиса. Вечерта ще завърши с пищен държавен банкет с дрескод „white tie“ в Уиндзорския замък с над 160 гости.

Вижте кадри от посрещането на президента на САЩ във Великобритания в нашата ГАЛЕРИЯ .

Това не е първият път, в който Мелания залага на Dior за официална изява. При кацането си в Лондон ден по-рано тя бе облечена в пясъчно палто от Burberry, с дължина до глезените и пристегнато в талията, комбинирано с черна блуза и високи до коляното ботуши Dior Empreinte.

През март, по време на обръщението на президента Тръмп пред Конгреса, първата дама също бе с визия на Dior - сив костюм от туид от колекцията есен 2024 на дизайнерката Мария Грация Кюри. Тоалетът включваше сако с колан и права пола, а ефектният шал, пъхнат в черен колан, подчертаваше талията.

Изборът на Dior бе символичен и по време на сегашната визита, тъй като модната къща представи колекция есен 2025 на Седмицата на модата в Париж в същия ден. Личният стилист на Мелания, Ерве Пиер, описа визията като „успешна комбинация от бизнес и женственост, напълно подходяща за повода“.