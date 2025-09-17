Свят

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Разкриха истинската причина за това, че не е направила реверанс по време на държавното посещение в Обединеното кралство

17 септември 2025, 16:07
Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията
Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи
Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

М елания Тръмп избра класическа, изчистена визия при пристигането си във Уиндзор заедно с президента Доналд Тръмп. Двамата, държейки се за ръце, бяха посрещнати от принц Уилям и принцеса Кейт за двудневната си визита, отбелязана с кралски салюти, произведени едновременно от Уиндзорския замък и Лондонската кула.

Вярна на предпочитанията си към френската модна къща, Мелания се появи в тъмно сив костюм от Christian Dior Haute Couture с висока яка и подчертана талия, комбиниран с елегантни сиви велурени обувки на ток. Цветен акцент в монохромната визия бе виолетова вълнена шапка.

Източник: Getty Images

Първата дама изглежда наруши кралския протокол, като не направи реверанс нито пред принцеса Кейт, нито пред кралица Камила.

Кралският историк Марлене Кьониг поясни, че Мелания не е задължена да спазва тези правила. „Не е обичайно американци или граждани на държави, в които крал Чарлз не е суверен, да правят реверанс или поклон,“ обяснява тя пред HELLO!. Този принцип датира от 1776 г. и Американската революция, когато Декларацията за независимостта постановява, че „всички хора са създадени равни“ – идея, несъвместима с актове на подчинение като реверанси и поклони.

Източник: Getty Images

Крал Чарлз III и кралица Камила са домакини на държавното посещение на Тръмп - безпрецедентна втора визита, която ще се състои от 17 до 19 септември. Първият държавен прием за Доналд Тръмп бе през 2019 г. След официалното приветствие президентът и първата дама бяха повозени с каляска през имението на Уиндзор в компанията на крал Чарлз, кралица Камила и принцът и принцесата на Уелс, преди да седнат на обяд в държавната трапезария.

Източник: Getty Images

По-късно Доналд и Мелания ще посетят параклиса „Сейнт Джордж“, където ще положат венец на гроба на кралица Елизабет II. Там ще им бъде направена обиколка, последвана от изпълнение на хора на параклиса. Вечерта ще завърши с пищен държавен банкет с дрескод „white tie“ в Уиндзорския замък с над 160 гости.

Вижте кадри от посрещането на президента на САЩ във Великобритания в нашата ГАЛЕРИЯ.

Кралски почести за Доналд и Мелания Тръмп: Вижте най-запомнящите се кадри
32 снимки
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила

Това не е първият път, в който Мелания залага на Dior за официална изява. При кацането си в Лондон ден по-рано тя бе облечена в пясъчно палто от Burberry, с дължина до глезените и пристегнато в талията, комбинирано с черна блуза и високи до коляното ботуши Dior Empreinte.

През март, по време на обръщението на президента Тръмп пред Конгреса, първата дама също бе с визия на Dior - сив костюм от туид от колекцията есен 2024 на дизайнерката Мария Грация Кюри. Тоалетът включваше сако с колан и права пола, а ефектният шал, пъхнат в черен колан, подчертаваше талията.

Изборът на Dior бе символичен и по време на сегашната визита, тъй като модната къща представи колекция есен 2025 на Седмицата на модата в Париж в същия ден. Личният стилист на Мелания, Ерве Пиер, описа визията като „успешна комбинация от бизнес и женственост, напълно подходяща за повода“.

А виолетовата шапка натрапчиво ни напомня на превърналия се в новина моден аксесоар, който Мелания носеше по време на инаугурацията на Доналд Тръмп за втория му мандат като президент на САЩ. Тогава Доналд Тръмп се опита да целуне своята съпруга, но без успех. Припомнете си кадрите в нашата ГАЛЕРИЯ

Всички говорят за облеклото на Мелания Тръмп (СНИМКИ)
12 снимки
wev
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп Доналд Тръмп Кралско посещение Уиндзорски замък Кралски протокол Мода Christian Dior Виолетова шапка Британско кралско семейство Великобритания
Последвайте ни

По темата

Въвеждат нов вид винетка

Въвеждат нов вид винетка

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Не просто футбол Преди 29 минути

От началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара

.

Филмът „Дяволски игри“ с турне в България

Любопитно Преди 40 минути

Фентъзи трилърът с Мики Рурк, Гари Стреч и Деси Тенекеджиева посреща и зрители в неравностойно положение в серия от благотворителни прожекции

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

България Преди 1 час

Мъжът е обитател на Дома за стари хора в града

Снимката е илюстративна

Водолази извадиха за първи път артефакти от потъналия преди век „Британик“

Любопитно Преди 2 часа

Към момента изкараните артефакти се съхраняват в гръцката столица Атина

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

Свят Преди 2 часа

Съюзът иска да спре около 20 милиона евро директна подкрепа за различни израелски проекти, според висши служители на ЕС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

България Преди 2 часа

Вносители са депутати от ГЕБР, БСП и ИТН

<p>Кога ще е &quot;мистериозната&quot; сватба на Селена Гомес и Бени Бланко?</p>

Разкрити са подробности за "мистериозната" сватба на Селена Гомес и Бени Бланко

Любопитно Преди 2 часа

„Всички гости ще бъдат взети и откарани до мястото, без да знаят предварително къде отиват“

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

България Преди 2 часа

Случката се разиграла в столичния квартал „Гео Милев“

,

Турция въвежда задължителни психологически тестове преди брак

Свят Преди 3 часа

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката"

Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Свят Преди 3 часа

Германският канцлер призова Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

България Преди 3 часа

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост", каза той

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Свят Преди 3 часа

Жената беше осъдена на две години затвор

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

България Преди 3 часа

Очаква се да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Любопитно Преди 3 часа

Комедията е и последната роля на Васил Банов

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

България Преди 3 часа

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката, заяви социалният министър

Румен Радев

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

България Преди 3 часа

Вече съм отговорил писмено с "не", каза Румен Радев

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Доналд Тръмп към принцеса Кейт: Красива си, толкова си красива! (СНИМКИ)

Edna.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Родриго не обръща внимание на слуховете, които го пращат извън Реал Мадрид

Gong.bg

Жоан Лапорта e обсебен от идеята да доведе Ерлинг Халанд в Барселона догодина за заместник на Левандовски

Gong.bg

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началните ѝ дата и час

Nova.bg

Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод заради „безпрецедентна негативна кампания”

Nova.bg