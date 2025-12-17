Свят

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей

17 декември 2025, 13:59
Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света
Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна
Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище
Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията
Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ
Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му
Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините
Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

П арижкият Лувър, най-посещаваният музей в света, остана затворен днес сутринта, докато сред служителите му продължават дискусиите дали стачката, която започна в понеделник заради заплащането и условията на труд, трябва да продължи, съобщи Ройтерс.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей, припомня Ройтерс.

30 секунди, които решиха всичко в Лувъра

Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.

Директорът на Лувъра разкри шокиращи проблеми

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, след кражбата на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат днес следобед, допълва Ройтерс.

Обраха Лувъра - музеят затвори врати
26 снимки
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Източник: БТА, Михаил Евлогиев    
Последвайте ни
Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 17 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 23 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 17 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 20 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 36 минути

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 1 час

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

<p>Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях&nbsp;</p>

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

България Преди 2 часа

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 2 часа

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 2 часа

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства“, докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

<p>Борисов: Последиците ще са тежки</p>

Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

България Преди 2 часа

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка, каза лидерът на ГЕРБ

<p>Меси посети уникален център за диви животни в Индия</p>

Меси и звездите на "Интер Маями" посетиха уникален център за диви животни в Индия

Любопитно Преди 3 часа

Футболната легенда Лионел Меси посети по време на обиколката си в Индия центъра за опазване на дивата природа „Вантара“ в Джамнагар, основан от Анант Амбани, където се запозна отблизо със спасителните и рехабилитационни грижи за животните

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

България Преди 3 часа

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

България Преди 3 часа

Шофьорът е без опасност за живота след инцидента

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 3 часа

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 3 часа

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Свят Преди 3 часа

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна

<p>ИТН пред Радев:&nbsp;В тази ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране</p>

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

България Преди 3 часа

По-рано днес Радев се срещна с представители на "БСП-Обединена левица"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Свят Преди 4 часа

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Аня Пенчева е жури в риалити формата "Вече играеш Стоичков"

Edna.bg

Кайли Дженър разпалва страстите в червено: защо този цвят винаги е най-смелият избор! (СНИМКИ)

Edna.bg

Ман Юнайтед разследва теч: кой издаде Аморим?

Gong.bg

БФС се произнесе за Херо

Gong.bg

СДВР: Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище отивали в телефона на директора

Nova.bg

НС прие удължителния бюджет на първо четене. ПП-ДБ предлага еднократни индексации на заплатите в публичния сектор

Nova.bg