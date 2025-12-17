Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

П арижкият Лувър, най-посещаваният музей в света, остана затворен днес сутринта, докато сред служителите му продължават дискусиите дали стачката, която започна в понеделник заради заплащането и условията на труд, трябва да продължи, съобщи Ройтерс.

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей, припомня Ройтерс.

Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, след кражбата на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат днес следобед, допълва Ройтерс.