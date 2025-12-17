Свят

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

17 декември 2025, 19:35
Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС
Източник: EPA/БГНЕС

П респанското споразумение, което реши спора с Гърция за името на Република Северна Македония, „е част от конституцията на Северна Македония и е напълно обвързващо и за двете страни както в международен, така и във вътрешен план“, заяви Министерство на външните работи на Гърция в отговор на изявления на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, предаде АНА-МПА.

Министерството напомни на съседната държава, че конституционното ѝ име е „Северна Македония“, както е посочено в Член 1 на Преспанското споразумение, по което Скопие е страна, и добави, че „всеки опит да се противодейства или измени съдържанието на споразумението никога няма да бъде приет от гръцката страна“.

Същевременно гръцкото външно министерство отбеляза, че Преспанското споразумение е част от международното право, спазването на което е основа на мирното съвместно съществуване на народите и държавите.

В заключение гръцкото министерство посочи, че „в международните споразумения няма де факто ситуации, прилагането им е еднакво и универсално“. 

„Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна. Нашият път започна още преди 25 години, но поради изкуствено създадени причини все още не можем да станем част от европейското семейство“.

Мицотакис: Силяновска застрашава европейското бъдеще на РС Македония

Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел.

„Добре е, когато Западните Балкани са във фокуса на Европейския съюз. Това е окуражаващо за гражданите. Като правителство се ангажираме да изпълним всичко необходимо в този процес не заради самия процес, а заради македонските граждани“, подчерта Мицкоски.

Той изрази очакване, че „двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а напротив – че от съседите ще дойде подкрепа за амбицията на страната да стане част от ЕС“.

Скопие за българските искания: Това е изнудване

„Най-важното е да бъдем оценявани според постигнатите резултати, а не според двустранни въпроси“, добави премиерът на Северна Македония.

Източник: БТА, Ваня Накова, БГНЕС    
Преспанско споразумение Гърция Северна Македония Християн Мицкоски
Последвайте ни
Арестуваният директор на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Арестуваният директор на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Тежка катастрофа край УНСС в София

Тежка катастрофа край УНСС в София

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 22 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 1 ден
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 22 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 1 ден

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 1 час

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Любопитно Преди 3 часа

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 3 часа

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

България Преди 3 часа

От формацията разпространиха позиция по повод "системни спекулации" от ПП-ДБ

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Любопитно Преди 3 часа

Епъл Мартин възроди емблематичната рокля на майка си Гуинет Полтроу от 90-те на премиерата на „Marty Supreme“, демонстрирайки как стилът и модното наследство се предават между поколенията в Холивуд

<p>Повратният момент за Кейт Мидълтън</p>

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс се намира в определящ момент – такъв, който оформя живота ѝ с принц Уилям, докато двамата се установяват в нов дом и поемат по-видима роля в монархията.

Ел Фанинг обяви Джак Блак за "най-секси мъжа на света“, отговорът му стана хит

Ел Фанинг обяви Джак Блак за "най-секси мъжа на света“, отговорът му стана хит

Любопитно Преди 4 часа

Видео в TikTok разкри, че 27-годишната Ел Фанинг смята Блек за "изключително секси" и "идеалния мъж", предизвиквайки хумористичен отговор от негова страна

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Свят Преди 4 часа

Целите на специалната операция в Украйна "със сигурност ще бъдат постигнати", каза Путин

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Любопитно Преди 4 часа

Мариета Георгиева измина със ски 110 км от последния градус до Южния полюс, ставайки първата българка с това постижение и доближавайки се на крачка от Explorer Grand Slam в мисия да вдъхновява младите

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Любопитно Преди 4 часа

Дик Ван Дайк навърши 100 години - актьорът отдава дълголетието си на позитивна нагласа и липса на гняв, а научни изследвания потвърждават, че ниският стрес, оптимизмът и добрият контрол на емоциите са свързани с по-дълъг и здрав живот

.

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

България Преди 4 часа

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

България Преди 5 часа

Директорът гледал тоалетните на 138 СУ с 11 камери

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 5 часа

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 5 часа

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

Всичко от днес

От мрежата

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

„Това не е мустак“: Селена Гомес с откровен и смел отговор, който накара хиляди жени да се почувстват разбрани (ВИДЕО)

Edna.bg

Антоанет Пепе: Проядох месо, заради здравословни проблеми

Edna.bg

Съдия от efbet Лига попадна в класация за топ мениджъри

Gong.bg

Официално: ЦСКА 1948 представи новото си попълнение

Gong.bg

Задържаният директор на 138-о училище: Вчера разбрах за камерите в тоалетните, не съм ги слагал аз (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Тежка катастрофа на кръстовището пред УНСС (СНИМКИ)

Nova.bg