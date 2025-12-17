Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

П респанското споразумение, което реши спора с Гърция за името на Република Северна Македония, „е част от конституцията на Северна Македония и е напълно обвързващо и за двете страни както в международен, така и във вътрешен план“, заяви Министерство на външните работи на Гърция в отговор на изявления на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, предаде АНА-МПА.

Министерството напомни на съседната държава, че конституционното ѝ име е „Северна Македония“, както е посочено в Член 1 на Преспанското споразумение, по което Скопие е страна, и добави, че „всеки опит да се противодейства или измени съдържанието на споразумението никога няма да бъде приет от гръцката страна“.

Същевременно гръцкото външно министерство отбеляза, че Преспанското споразумение е част от международното право, спазването на което е основа на мирното съвместно съществуване на народите и държавите.

В заключение гръцкото министерство посочи, че „в международните споразумения няма де факто ситуации, прилагането им е еднакво и универсално“.

„Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна. Нашият път започна още преди 25 години, но поради изкуствено създадени причини все още не можем да станем част от европейското семейство“.

Мицотакис: Силяновска застрашава европейското бъдеще на РС Македония

Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел.

„Добре е, когато Западните Балкани са във фокуса на Европейския съюз. Това е окуражаващо за гражданите. Като правителство се ангажираме да изпълним всичко необходимо в този процес не заради самия процес, а заради македонските граждани“, подчерта Мицкоски.

Той изрази очакване, че „двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а напротив – че от съседите ще дойде подкрепа за амбицията на страната да стане част от ЕС“.

Скопие за българските искания: Това е изнудване

„Най-важното е да бъдем оценявани според постигнатите резултати, а не според двустранни въпроси“, добави премиерът на Северна Македония.