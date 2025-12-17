Свят

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Сара Дзафце публикува кадър с надпис „хранене с китаец“ и предизвика вълна от негативни реакции в Япония, Южна Корея и Китай

17 декември 2025, 11:10
Д елегатката на Финландия на конкурса „Мис Вселена“, проведен миналия месец в Тайланд, предизвика международен скандал с обвинения в расизъм заради снимка, на която прави жест, наподобяващ дърпане на ъгълчетата на очите, пише ВВС.

Сара Дзафце, която впоследствие беше лишена от титлата „Мис Финландия“, публикува кадъра с надпис „хранене с китаец“. Подобна поза с наклонени очи често се възприема като обидна и неуважителна към хората от източноазиатски произход.

Публикацията предизвика вълна от негативни реакции в Япония, Южна Корея и Китай, насочени срещу 22-годишната актриса, както и срещу националния авиопревозвач на Финландия – Finnair.

В самата Финландия премиерът заяви в понеделник, че подобни жестове са „безразсъдни и глупави“, а възникналият спор е „вреден“ за страната.

Г-жа Дзафце твърди, че жестът е бил нейна спонтанна реакция на силно главоболие по време на вечеря. Тя посочи, че обидният надпис към публикацията от 11 декември е бил добавен от нейна приятелка без нейното съгласие, съобщава местният таблоид Ilta-Sanomat.

По-късно г-жа Дзафце поднесе извинение за снимката, като призна, че тя е „предизвикала неприязън у много хора“.

„Това по никакъв начин не беше моето намерение... Едно от най-важните неща за мен е уважението към хората, техния произход и различия“, написа тя в публикация в Instagram.

Извинението ѝ обаче също предизвика критики, като част от потребителите го определиха като „неискрено“, тъй като е публикувано само на фински език.

„Не съм сигурна, че китайците извън Финландия биха го разбрали. Толкова внимателно и искрено извинение“, написа една от тях в коментар под публикацията.

Друг коментар гласи: „Това беше неуместно, азиатците не са ви направили нищо... Все още сме разочаровани от вас.“

Скандалът се разрасна допълнително, след като двама десни депутати във Финландия – Юхо Еерола и Кайса Гаредеу – публикуваха снимки, на които имитират жеста на г-жа Дзафце в знак на подкрепа за бившата кралица на красотата.

След остра обществена реакция публикациите бяха премахнати. Еерола се извини, като добави, че според него на г-жа Дзафце е било наложено „непропорционално сурово наказание“.

Финландският премиер Петери Орпо осъди действията на депутатите като „детски“ и подчерта, че законодателите трябва да дават пример за отговорно и уважително поведение.

Местни медии съобщават, че партията „Финландците“ обмисля дали двамата депутати да бъдат санкционирани. Междувременно Finnair заяви пред обществената радио-телевизионна компания Yle, че противоречията вече са засегнали имиджа на авиокомпанията и че са отправени призиви за бойкот на Финландия като туристическа дестинация.

„Изявленията или публикациите, споменати от някои финландски членове на парламента, не представляват ценностите на Finnair“, написа авиокомпанията в своя японски акаунт в X във вторник.

„Като авиокомпания, подкрепяна от служители с различен произход и клиенти от цял свят, обещаваме да посрещаме всички с уважение“, се казва още в съобщението.

Случаят привлече широко обществено внимание в Япония, Южна Корея и Китай, както и в други източноазиатски държави.

Японец, живеещ във Финландия, е стартирал петиция с призив за разследване на дискриминацията срещу азиатци. До неделя вечерта тя е събрала над 7000 подписа, съобщава вестник Asahi Shimbun.

Финландското посолство в Япония потвърди, че е получило „многобройни мнения и въпроси“ относно усилията на страната за справяне с расизма.

„Расизмът остава предизвикателство във финландското общество и неговото преодоляване изисква постоянни и решителни усилия“, се посочва в публикация в X по-рано тази седмица.

Скандалът около г-жа Дзафце се разглежда и като пореден епизод от хаотичния конкурс „Мис Вселена“, проведен в Тайланд, който беше белязан от напускащи участници и обвинения в манипулации.

Организацията „Мис Финландия“ заяви, че отнемането на титлата е било „трудно, но необходимо“ решение.

„Мис Финландия е позиция на модел за подражание, която изисква уважение към всички хора, независимо от техния произход или външен вид“, се казва в официалното изявление.

„Дълбоко съжаляваме за вредата, причинена от тези събития. Особено към азиатската общност, но и към всички засегнати. Расизмът никога не е приемлив под каквато и да е форма“, се допълва в съобщението.

Мис Финландия Расизъм Скандал Расистки жест Източна Азия Социални медии Отнемане на титла
