Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

В арненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Двамата са обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел получаване на облага заедно с кмета на града Благомир Коцев. До момента двамата бяха под домашен арест. Съдът определи парична гаранция за Стефанов от 200 000 лева, а за Кателиев – от 150 000 лева. Парите трябва да бъдат внесени до седем дни. Същият е и срокът за обжалване определението на съда.

В залата адвокатите Ивайло Костов и Диляна Агова посочиха, че няма опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Разследването по досъдебното производство е приключено, така че Стефанов и Кателиев няма как да укриват доказателство, бе позицията на защитата. Двамата адвокати изтъкнаха още, че домашният арест също е вид лишаване от свобода, така че мярката за неотклонение на съветниците би трябвало да бъде премахната, или да бъде наложена по-лека, най-добре - "подписка".

Прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов поискаха Стефанов и Кателиев да бъдат оставени под домашен арест. Според тях не е отпаднало обоснованото предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са обвинени. Според държавното обвинение няма риск съветниците да се укрият, но могат да извършат друго престъпление. Прокурорите изтъкнаха още, че обвинението е за корупционни престъпления с висока степен на обществена опасност.

Пред съда Стефанов поиска по-лека мярка за неотклонение, като подчерта, че би искал процесът да започне по същество, за да изчисти името си. На същата позиция бе и Кателиев.

Според съда обоснованото предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени, не е отпаднало. По случая има нови обстоятелства, тъй като досъдебното производство е приключено и двамата не могат да пречат за събирането на доказателства. Тъй като няма риск да се укрият, съдът променя мярката им за неотклонение в "парична гаранция".

Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха задържани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд постанови те да бъдат оставени в ареста. На 9 октомври Апелативният съд в столицата реши да бъдат поставени под домашен арест.

Разпоредителното заседание по делото, по което са обвиняеми двамата общински съветници и кметът на Варна, е насрочено за 17 февруари 2026 г.

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена, съобщиха пред БТА от Окръжния съд във Варна.