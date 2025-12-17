Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

К итай строи най-мощната хидроенергийна система в света дълбоко в Хималаите. Тя остава обвита в тайна, съобщава CNN.
На стотици километри от населеното крайбрежие на Китай, рязък завой на отдалечена река в Хималаите ще се превърне в централната част на един от най-амбициозните – и спорни – инфраструктурни проекти в страната.
(Във видеото: Китай строи най-големия язовир и ВЕЦ в света)
Очаква се хидроенергийна система на стойност 168 милиарда долара да генерира повече електроенергия от всяка друга в света – огромно предимство за Китай, който се стреми към бъдеще, в което електрическите превозни средства доминират по магистралите му, а мощни модели за изкуствен интелект се състезават да изчисляват повече от международните конкуренти.
Огромен язовир в Китай удължава деня на Земята (ВИДЕО)
Лидерът на Китай Си Дзинпин призова проектът да бъде „развиван настойчиво, систематично и ефективно“ по време на рядко посещение тази година в Тибет – регион, където Пекин продължава да затяга контрола в името на икономическия растеж и стабилността.
Експерти твърдят, че хидроенергийната система, изграждана по долното течение на река Ярлунг Цангпо в Тибет, ще бъде инженерно постижение без аналог. Използвайки 2 000-метрова височинна разлика чрез пробиване на тунели през планина, тя ще позволи на Китай да използва ресурсите на голяма река в регион, известен като „водната кула на Азия“, точно когато правителствата обръщат все повече внимание на водната сигурност.
CNN just published our investigation into China's $168B plan to build the world's most powerful hydropower system deep in the Himalayas, and came up with a simulation that we believe is the closest public reconstruction yet of the project’s actual design. w/@simonelmc @Joyce_J12 pic.twitter.com/klF9DXENfI— Yong Xiong (@yongxiong2008) December 17, 2025
Проектът може да подпомогне глобалните усилия за забавяне на климатичните промени, като помогне на Китай – най-големият емитер на въглерод в света – да се откъсне от въглищната енергия. Но неговото строителство може също да наруши рядка, девствена екосистема и традиционните домове на местните жители.
Десетки милиони хора разчитат на реката надолу по течението в Индия и Бангладеш, където експертите казват, че потенциалното въздействие върху екосистемата, включително риболов и земеделие, остава слабо проучено.
ДР Конго ще строи най-голямата ВЕЦ в света
Вестници в Индия вече определят проекта като потенциална „водна бомба“, а близостта му до спорната граница между Китай и Индия го поставя в риск да се превърне в огнище на дългогодишен териториален спор между двете ядрени сили.
Въпреки тези рискове, проектът остава обвит в тайна, което засилва въпросите за план, който демонстрира огромните технически възможности на Китай и стремежа му към чиста енергия, но също така липсата на прозрачност дори при начинание с потенциално широкообхватни последствия.
Дизайн на проекта
Подробности за дизайна – посочени както в официални и научни доклади, така и от отворени източници – предполагат сложна система, която може да включва язовири и резервоари по реката Ярлунг Цангпо, както и серия подземни хидроелектрически станции, свързани чрез тунели, използвайки енергията на отклонена част от реката при рязък спад на височината.
„Това е най-сложната и иновативна система от язовири, която планетата някога е виждала“, казва Брайън Айлър, директор на програмата за Енергия, Вода и Устойчивост в Stimson Center във Вашингтон. „Също така е най-рисковата и потенциално най-опасната“.
Китай обръща реки и премества милиони хора
Китай не е съгласен с това. В изявление за CNN Министерството на външните работи на страната заяви, че проектът е „подложен на десетилетия задълбочени изследвания“ и че са „взети обширни мерки за инженерна безопасност и екологична защита, за да се гарантира, че няма да се повлияе негативно на районите надолу по течението“.
Министерството добавя, че „от началната подготовка и официалното започване на проекта, китайската страна винаги е поддържала прозрачност относно съответната информация и е поддържала отворени линии на комуникация с държавите надолу по течението.“ То допълва, че „в хода на изпълнението“ Пекин ще „споделя необходимата информация с международната общност“ и ще „засили комуникацията и сътрудничеството с държавите надолу по течението“.
#China is building the world’s most powerful #hydropower system deep in the #Himalayas. It remains shrouded in secrecy. @simonelmc and Yong Xiong investigate https://t.co/OEHjxJoKpe— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) December 17, 2025
Проектът цели „ускоряване на развитието на чиста енергия, подобряване на местния живот и активно справяне с климатичните промени“.
В същото време, амбициозният инфраструктурен проект служи и за стратегически цели. Той идва в момент, когато Си Дзинпин се стреми да укрепи националната сигурност не само чрез осигуряване на енергийни доставки, но и чрез затягане на контрола по спорните граници и в райони, населени с етнически малцинства.
„Ако свържете инфраструктурното развитие на Китай в Хималаите, особено в районите, където Китай граничи с Индия по Тибет, те са стратегически разположени“, казва Риши Гупта, помощник-директор в Asia Society Policy Institute в Ню Делхи.
„Проектът се вписва в по-широката цел на Китай да използва природните си ресурси, за да консолидира контрола върху критични региони като Тибет и неговите граници“.
„Влакът-стрела за енергия": Електрическата мрежа за свръхвисоко напрежение в Китай
Мощ и рискове в Хималаите
Ярлунг Цангпо, най-високата голяма река в света, извира от ледник в Хималаите, преминава през платото, където се зародило тибетското будизъм, и се насочва към южния край на страната.
Един участък на реката, разположен близо до де факто границата с индийски щат, чиито земи Китай претендира, дълго време привлича внимание заради потенциала си за производство на енергия.
Там реката описва драматичен завой, известен като Големия завой, губейки около 2 000 метра надморска височина за приблизително 50 километра.
Оценките показват, че този спад може да генерира около 300 милиарда киловатчаса електроенергия годишно – около три пъти повече от изхода на язовира „Три клисури“, който в момента е най-мощният в света.
China has more installed hydropower capacity than the next several countries COMBINED.— Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) September 5, 2025
China is the clean energy revolution. pic.twitter.com/QtJ79hW2yo
Хидроенергийният проект по долното течение на Ярлунг Цангпо „не е просто хидроенергийна инициатива“, а и национален проект за сигурност, включващ водна и териториална сигурност, според Ян Жиюн, тогавашният председател на PowerChina, през 2020 г.
Проектът е обсъждан с десетилетия, но никога не е реализиран поради трудностите в отдалечен и опасен район, дори за страна, водеща в изграждането на мегаязовири.
Сега сателитни изображения, корпоративни документи и публикации в социални медии показват изграждане и разширяване на пътища, строеж на мостове, съоръжения за взривни вещества, разширяване на мобилната мрежа и преместване на села – всички усилия за подготовка за строителството, започнало официално през юли.
Официалните документи често обозначават проекта с абревиатурата „YX“, но предоставят ограничена информация за дизайна. Според държавните медии, проектът използва „изправяне и отклоняване на реката“ чрез тунели и включва пет каскадни хидроелектрически станции.
Китай изгражда „слънчева Велика стена“
Проучване на отворени източници, включително научни трудове, обществени търгове, патенти за проекти на електроцентрали, местни планове и сателитни изображения, показва, че проектът може да включва система от хидроелектрически станции, тунели и резервоари, разпростиращи се на около 150 километра между първата и последната станция.
Системата започва с резервоар при язовир в град Майнлинг, където китайският премиер Ли Цян присъства на церемония по полагане на основите през юли. Резервоарът ще позволява регулиране на водния поток.
Вторият язовир по-надолу по течението ще отклонява част от реката през тунели в планините и долината, където водата ще преминава през каскадни станции с огромен капацитет, преди да се върне в основната река.
🇨🇳China started the construction of the world’s biggest hydropower project on the lower reaches of the Yarlung Zangbo River.— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) July 20, 2025
The mega project can contribute to disaster prevention and mitigation efforts and support climate change adaptation in downstream🇮🇳#India🇧🇩#Bangladesh. pic.twitter.com/LmgcjPxhDW
Точните локации на станциите и обемът на залятата земя остават неизвестни. Възможно е да има финален язовир и станция за контрол на цялостния поток преди реката да продължи в страни надолу по течението, но това ще зависи от разходи, трудности и потенциални рискове.
Изграждането ще се извършва в сеизмично активен район, където планините растат с милиметри годишно, а свлачища, ледникови наводнения и потоци отломки могат да застрашат инфраструктурата и хората надолу по течението.
Въздействие върху местните общности
Проектът ще изисква преместване на десетки хиляди жители, включително малки етнически групи Монпа и Лхоба. Китай заявява, че ще осигури нови жилища и места за поклонение, като се съобразява с културните и религиозните особености. Социалните медии показват транспортиране на хора към нови места, близо до де факто границата с Индия.
Рискове за Индия и Бангладеш
Надолу по течението реката се нарича Брахмапутра и поддържа риболов и земеделие. Властите в Аруначал Прадеш предупреждават за потенциална „водна бомба“. Липсата на прозрачност предизвиква опасения за живота и поминъка на местното население.
Има възможност за надпревара между Индия и Китай в изграждането на язовири, която експертите наричат „надпревара към дъното“, заради риска за реката и екосистемите.