Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

К итай строи най-мощната хидроенергийна система в света дълбоко в Хималаите. Тя остава обвита в тайна, съобщава CNN .

На стотици километри от населеното крайбрежие на Китай, рязък завой на отдалечена река в Хималаите ще се превърне в централната част на един от най-амбициозните – и спорни – инфраструктурни проекти в страната.

Очаква се хидроенергийна система на стойност 168 милиарда долара да генерира повече електроенергия от всяка друга в света – огромно предимство за Китай, който се стреми към бъдеще, в което електрическите превозни средства доминират по магистралите му, а мощни модели за изкуствен интелект се състезават да изчисляват повече от международните конкуренти.

Лидерът на Китай Си Дзинпин призова проектът да бъде „развиван настойчиво, систематично и ефективно“ по време на рядко посещение тази година в Тибет – регион, където Пекин продължава да затяга контрола в името на икономическия растеж и стабилността.

Експерти твърдят, че хидроенергийната система, изграждана по долното течение на река Ярлунг Цангпо в Тибет, ще бъде инженерно постижение без аналог. Използвайки 2 000-метрова височинна разлика чрез пробиване на тунели през планина, тя ще позволи на Китай да използва ресурсите на голяма река в регион, известен като „водната кула на Азия“, точно когато правителствата обръщат все повече внимание на водната сигурност.

CNN just published our investigation into China's $168B plan to build the world's most powerful hydropower system deep in the Himalayas, and came up with a simulation that we believe is the closest public reconstruction yet of the project’s actual design. w/@simonelmc @Joyce_J12 pic.twitter.com/klF9DXENfI — Yong Xiong (@yongxiong2008) December 17, 2025

Проектът може да подпомогне глобалните усилия за забавяне на климатичните промени, като помогне на Китай – най-големият емитер на въглерод в света – да се откъсне от въглищната енергия. Но неговото строителство може също да наруши рядка, девствена екосистема и традиционните домове на местните жители.

Десетки милиони хора разчитат на реката надолу по течението в Индия и Бангладеш, където експертите казват, че потенциалното въздействие върху екосистемата, включително риболов и земеделие, остава слабо проучено.

Вестници в Индия вече определят проекта като потенциална „водна бомба“, а близостта му до спорната граница между Китай и Индия го поставя в риск да се превърне в огнище на дългогодишен териториален спор между двете ядрени сили.

Въпреки тези рискове, проектът остава обвит в тайна, което засилва въпросите за план, който демонстрира огромните технически възможности на Китай и стремежа му към чиста енергия, но също така липсата на прозрачност дори при начинание с потенциално широкообхватни последствия.

Дизайн на проекта

Подробности за дизайна – посочени както в официални и научни доклади, така и от отворени източници – предполагат сложна система, която може да включва язовири и резервоари по реката Ярлунг Цангпо, както и серия подземни хидроелектрически станции, свързани чрез тунели, използвайки енергията на отклонена част от реката при рязък спад на височината.

„Това е най-сложната и иновативна система от язовири, която планетата някога е виждала“, казва Брайън Айлър, директор на програмата за Енергия, Вода и Устойчивост в Stimson Center във Вашингтон. „Също така е най-рисковата и потенциално най-опасната“.

Китай не е съгласен с това. В изявление за CNN Министерството на външните работи на страната заяви, че проектът е „подложен на десетилетия задълбочени изследвания“ и че са „взети обширни мерки за инженерна безопасност и екологична защита, за да се гарантира, че няма да се повлияе негативно на районите надолу по течението“.

Министерството добавя, че „от началната подготовка и официалното започване на проекта, китайската страна винаги е поддържала прозрачност относно съответната информация и е поддържала отворени линии на комуникация с държавите надолу по течението.“ То допълва, че „в хода на изпълнението“ Пекин ще „споделя необходимата информация с международната общност“ и ще „засили комуникацията и сътрудничеството с държавите надолу по течението“.

#China is building the world’s most powerful #hydropower system deep in the #Himalayas. It remains shrouded in secrecy. @simonelmc and Yong Xiong investigate https://t.co/OEHjxJoKpe — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) December 17, 2025

Проектът цели „ускоряване на развитието на чиста енергия, подобряване на местния живот и активно справяне с климатичните промени“.

В същото време, амбициозният инфраструктурен проект служи и за стратегически цели. Той идва в момент, когато Си Дзинпин се стреми да укрепи националната сигурност не само чрез осигуряване на енергийни доставки, но и чрез затягане на контрола по спорните граници и в райони, населени с етнически малцинства.

„Ако свържете инфраструктурното развитие на Китай в Хималаите, особено в районите, където Китай граничи с Индия по Тибет, те са стратегически разположени“, казва Риши Гупта, помощник-директор в Asia Society Policy Institute в Ню Делхи.

„Проектът се вписва в по-широката цел на Китай да използва природните си ресурси, за да консолидира контрола върху критични региони като Тибет и неговите граници“.

Мощ и рискове в Хималаите

Ярлунг Цангпо, най-високата голяма река в света, извира от ледник в Хималаите, преминава през платото, където се зародило тибетското будизъм, и се насочва към южния край на страната.

Един участък на реката, разположен близо до де факто границата с индийски щат, чиито земи Китай претендира, дълго време привлича внимание заради потенциала си за производство на енергия.

Там реката описва драматичен завой, известен като Големия завой, губейки около 2 000 метра надморска височина за приблизително 50 километра.

Оценките показват, че този спад може да генерира около 300 милиарда киловатчаса електроенергия годишно – около три пъти повече от изхода на язовира „Три клисури“, който в момента е най-мощният в света.

China has more installed hydropower capacity than the next several countries COMBINED.



China is the clean energy revolution. pic.twitter.com/QtJ79hW2yo — Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) September 5, 2025

Хидроенергийният проект по долното течение на Ярлунг Цангпо „не е просто хидроенергийна инициатива“, а и национален проект за сигурност, включващ водна и териториална сигурност, според Ян Жиюн, тогавашният председател на PowerChina, през 2020 г.

Проектът е обсъждан с десетилетия, но никога не е реализиран поради трудностите в отдалечен и опасен район, дори за страна, водеща в изграждането на мегаязовири.

Сега сателитни изображения, корпоративни документи и публикации в социални медии показват изграждане и разширяване на пътища, строеж на мостове, съоръжения за взривни вещества, разширяване на мобилната мрежа и преместване на села – всички усилия за подготовка за строителството, започнало официално през юли.

Официалните документи често обозначават проекта с абревиатурата „YX“, но предоставят ограничена информация за дизайна. Според държавните медии, проектът използва „изправяне и отклоняване на реката“ чрез тунели и включва пет каскадни хидроелектрически станции.

Проучване на отворени източници, включително научни трудове, обществени търгове, патенти за проекти на електроцентрали, местни планове и сателитни изображения, показва, че проектът може да включва система от хидроелектрически станции, тунели и резервоари, разпростиращи се на около 150 километра между първата и последната станция.

Системата започва с резервоар при язовир в град Майнлинг, където китайският премиер Ли Цян присъства на церемония по полагане на основите през юли. Резервоарът ще позволява регулиране на водния поток.

Вторият язовир по-надолу по течението ще отклонява част от реката през тунели в планините и долината, където водата ще преминава през каскадни станции с огромен капацитет, преди да се върне в основната река.

🇨🇳China started the construction of the world’s biggest hydropower project on the lower reaches of the Yarlung Zangbo River.



The mega project can contribute to disaster prevention and mitigation efforts and support climate change adaptation in downstream🇮🇳#India🇧🇩#Bangladesh. pic.twitter.com/LmgcjPxhDW — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) July 20, 2025

Точните локации на станциите и обемът на залятата земя остават неизвестни. Възможно е да има финален язовир и станция за контрол на цялостния поток преди реката да продължи в страни надолу по течението, но това ще зависи от разходи, трудности и потенциални рискове.

Изграждането ще се извършва в сеизмично активен район, където планините растат с милиметри годишно, а свлачища, ледникови наводнения и потоци отломки могат да застрашат инфраструктурата и хората надолу по течението.

Въздействие върху местните общности

Проектът ще изисква преместване на десетки хиляди жители, включително малки етнически групи Монпа и Лхоба. Китай заявява, че ще осигури нови жилища и места за поклонение, като се съобразява с културните и религиозните особености. Социалните медии показват транспортиране на хора към нови места, близо до де факто границата с Индия.

Рискове за Индия и Бангладеш

Надолу по течението реката се нарича Брахмапутра и поддържа риболов и земеделие. Властите в Аруначал Прадеш предупреждават за потенциална „водна бомба“. Липсата на прозрачност предизвиква опасения за живота и поминъка на местното население.

Има възможност за надпревара между Индия и Китай в изграждането на язовири, която експертите наричат „надпревара към дъното“, заради риска за реката и екосистемите.