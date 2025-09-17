Свят

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

За напрегнатата ситуация във въздуха със самолета на американския президент Доналд Тръмп съобщава Newsweek

17 септември 2025, 13:55
А виодиспечери спешно и многократно наредиха на пилотите на полет 1300 на Spirit Airlines да се отклонят от Air Force One във вторник над Лонг Айлънд, Ню Йорк.

За напрегнатата ситуация във въздуха със самолета на американския президент Доналд Тръмп съобщава Newsweek.

Полетът на Spirit Airlines 1300 е пътувал над Лонг Айлънд от Форт Лодърдейл към Бостън, когато диспечерите предупредили пилотите да „обърнат внимание“. Това се случило, докато Air Force One превозвал президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп за тяхното официално посещение в Обединеното кралство.

„Spirit 1300, завийте 20 градуса надясно“, се чува по радиото от въздушния контролер, съобщава CBS News, цитирайки записи от liveatc.net.

„Обърнете внимание, Spirit 1300, завийте 20 градуса надясно. Spirit 1300, завийте 20 градуса надясно веднага. Spirit 1300, завийте 20 градуса надясно, незабавно.“

След като пилотите на Spirit потвърдили получаването на инструкциите, диспечерът добавил: „Обърнете внимание. Spirit 1300 - трафик отляво на крилото ви на 6 - 8 мили, 747. Сигурен съм, че виждате кой е. Следете го - бял и син е.“

Първоначалните данни от flightradar24.com показват, че най-близката дистанция между двата самолета е била около 11 мили (около 18 километра).

Представител на Spirit Airlines заяви пред CBS News, че „безопасността винаги е наш приоритет“. Той добави: „Полетът Spirit 1300 е следвал процедурите и инструкциите на въздушния контрол по време на пътуването към Бостън и е кацнал без инциденти.“

