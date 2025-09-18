Обама: САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на Кърк

С АЩ са изправени пред "преломен момент" след убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Доналд Тръмп разединява още повече страната, вместо да работи за обединяването на нацията, заяви експрезидентът Барак Обама, цитиран от Асошиейтед прес.

Няма съмнение, че "основната предпоставка на нашата демократична система е, че трябва да можем да не сме съгласни и понякога да водим наистина ожесточени дебати, без да прибягваме до насилие", заяви Обама снощи по време на събитие в Ери, Пенсилвания.

"И когато това се случи на някого, дори и да мислите, че те са, цитирам, "от другата страна на спора", това е заплаха за всички нас", каза той. "Всички трябва да бъдем ясни и категорични в осъждането му".

Обама не привлича особено общественото внимание след края на президентския си мандат. В отговор на въпросите на модератора снощи, той коментира изказванията на Тръмп след убийството на Кърк, както и други административни действия. Демократичният експрезидент подчерта, че според него ролята на президента на САЩ в криза е "да ни напомня постоянно за връзките, които ни сплотяват".

"В същото време настроението след убийството на Кърк сред Тръмп и неговите сътрудници, които наричат политическите си опоненти вредители, врагове... говори за по-широк проблем", подчерта Обама.

Кърк беше водеща фигура в консервативната политика. Той стана довереник на Тръмп след като основа базирана в Аризона политическа организация, една от най-големите в страната. След убийството му американският президент засили заплахите си да се справи с "радикалната левица", което предизвиква опасения, че неговата републиканска администрация се опитва да използва възмущението от убийството, за да потисне политическата опозиция.

Белият дом отговори на коментарите на Обама, като го обвини за враждебността в страната, наричайки го "архитектът на съвременното политическо разделение в Америка".

"Обама използваше всяка възможност, за да сее разделение и да настройва американците един срещу друг, и след президентството му повече американци смятаха, че Обама е разделил страната, отколкото че я е обединил", заяви в изявление говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън.

Бившият президент също така спомена неотдавнашното разполагане на войски от Националната гвардия във Вашингтон и проверките на лични документи от федерални агенти в Лос Анджелис. Той призова гражданите и избраните длъжностни лица да внимават за правителствените решения, които нарушават нормите.

"Има усещане, че много от ограниченията и нормите, които смятах, че трябва да спазвам като президент на САЩ, които Джордж Буш смяташе, че трябва да спазва като президент на САЩ, изведнъж вече не важат", предупреди Обама.

"И това прави този момент опасен", добави той.