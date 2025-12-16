България

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева

Обновена преди 2 часа / 16 декември 2025, 16:27
О кръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Той е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация. При закрити врата протече и заседанието срещу ръководителя на групата Росен Кръстев - Стъкларя, по-рано днес.

От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя

Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок. Ако това се случи, заседанието се насрочва за 23 декември в 10:30 ч.

Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.

Снощи Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му под стража за до 72 часа и го остави в ареста.

Окръжният съд в Ловеч уважи искането на прокуратурата и остави в ареста Юлиян Бързашки – друг от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в Ловеч и София.

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

От определението стана известно, че съгласно гласни доказателства, обяснения и данни от специални разузнавателни средства съдът приема, че Бързашки е автор на престъпленията, за които е обвиняем. Съществува реална опасност той да извърши друго престъпление, затова постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По-рано днес Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Росен Кръстев - Стъкларя, сочен за ръководител на организираната престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в Ловеч и София.

В съдебната зала обвиняемият се яви с двама защитници – Юлиян Станков от Софийската адвокатска колегия и Георги Петров. Тук беше и съпругата на Кръстев – Радостина. Делото се гледа при закрити врата.

От оповестеното от съдия Йовка Казанджиева решение стана ясно, че Росен Кръстев е привлечен като обвиняем на 13 декември за това, че е ръководел сам и съвместно с друго лице организирана престъпна група. По думите на съдията е взето под внимание здравословното му състояние. Казанджиева каза още, че към затвора в Ловеч има болница.

Според съда е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова наложената му мярка за неотклонение е задържане под стража. Тя може да бъде протестирана и обжалвана в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 10:00 ч.

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе искане за задържане под стража по отношение на обвиняемия още във вчерашния ден. Делото срещу Росен Кръстев започна снощи, но беше отложено за тази сутрин с мотива, че всеки има право на защита, а в това заседание не се е явил негов адвокат.

Прокурор Вълков каза още пред журналисти, че част от задържаните имат обвинения освен за участие в организирана престъпна група и още обвинения, тъй като са извършители и на други престъпления. Предстои повдигане на обвинение на още едно лице, което към момента се укрива.

„Ако бъде установено възможно най-бързо, ще бъде привлечено и задържано с мое постановление“, обясни Вълков. Според него лицето вече би трябвало да е обявено за общодържавно издирване.

Източник: БТА, Светломира Анастасова    
