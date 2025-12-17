Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

П арламентът прие на второ четене Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Депутатите приеха предложението на Асен Василев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ за еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. "За" този текст гласуваха 183 народни представители, трима бяха "против", нямаше въздържали се. Въпреки че определиха предложението като незаконно, защото не отговаря на Закона за публичните финанси, от ГЕРБ-СДС също го подкрепиха.

Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи през следващата година до приемането на държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца, при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. При изпълнението на този закон се прилагат правилата за превалутиране от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г. с изключение на параграфи 6, 7 и 8, свързани с таксата за битови отпадъци, които влизат в сила от 19 декември 2025 г.