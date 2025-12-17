Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Т ежък инцидент със загинал стана на 69 км на магистрала "Тракия" в посока Пловдив, потвърдиха пред NOVA от МВР.

Три коли са го блъснали починалия.

По първоначална информация мъжът се е движил по пътното платно, между изпреварващата лента и тази за движение. Не е ясна причината, поради която той е бил на аутобана.

Движението по магистралата ще бъде ограничено за извършване на процесуално-следствени действия.