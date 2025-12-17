Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

С тилът очевидно се предава по наследство и Епъл Мартин го доказа за пореден път този вторник на премиерата на „Marty Supreme“ – новия филм на майка ѝ, Гуинет Полтроу, в който тя си партнира с Тимъти Шаламе. Макар между двете да има почти три десетилетия разлика, приликата беше поразителна. Не само защото и двете бяха облечени в черно, а защото Епъл възроди една от най-емблематичните визии на носителката на „Оскар“ – класически пример за минимализма на 90-те години, пише HOLA!

Най-голямото от двете деца на Полтроу се е обърнало към семейния архив и е избрало чувствен дизайн от колекцията на Calvin Klein – роклята, която основателката на Goop носи за първи път през 1996 г. Изборът ѝ не беше нито случаен, нито импровизиран.

Тези от нас, които обичат стила на 90-те, никога няма да забравят черната бална рокля с дълбоко кръгло деколте, фини презрамки и цепка на гърба, с която Гуинет Полтроу се появи на премиерата на „Ема“ – първата филмова адаптация по едноименния роман на Джейн Остин, режисирана от Дъглас Макграт. Ако се върнем към архивите на тази стройна блондинка, тогава годеница на Брад Пит, лесно можем да определим този период като десетилетието на стила на бельото, както и като върхов момент за статута на Calvin Klein като луксозна марка в очите на американските модни икони – Каролин Бесет-Кенеди е ярък пример за това.

Дори в прическата си Епъл Мартин съзнателно се доближи до визията на майка си. Високият кок, толкова характерен за партита и официални събития през 90-те, отново се появи, разкривайки малки диамантени обеци – силно напомнящи тези, които Гуинет носеше преди 29 години. В Холивуд няма нищо случайно.

Не е изненада, че именно този дизайн е бил избран измежду всички в гардероба, тъй като на 16 декември се навършиха 250 години от рождението на Джейн Остин – британската писателка и авторка на „Гордост и предразсъдъци“ (която ще бъде адаптирана в нов сериал на Netflix през 2026 г.), „Разум и чувства“ и, разбира се, „Ема“. В Холивуд всеки детайл е внимателно планиран, а облеклата на звездите често са част от стратегия, целяща да привлече внимание и да създаде шум.

Не е изненадващо и че Епъл Мартин все по-често посяга към гардероба на майка си. През последните месеци двете заздравиха творческата си връзка, работейки заедно по кампания на Gap Studio. В интервю за Vogue, дадено по повод проекта, Полтроу разкри, че дъщеря ѝ се е превърнала в истински изследовател на личния ѝ моден архив. „Тя изравя всичко. Обича моите Calvin Klein от 90-те, от които имам тонове, а също и Prada от онази епоха“, споделя актрисата. „Понякога си играем на преобличане и тя пробва моите рокли за Оскарите. Много се забавляваме.“

През 2023 г., когато неин последовател я попита дали дъщеря ѝ понякога взема дрехи назаем, Полтроу не се поколеба да публикува непоказвана дотогава снимка на Епъл, облечена в същата готическа рокля на Alexander McQueen, която самата тя носеше на церемонията по връчването на „Оскар“-ите през 2002 г.

„Marty Supreme“ бележи завръщането на Гуинет Полтроу на големия екран под режисурата на Джош Сафди. Филмът, чиято премиера е този петък в Ню Йорк и Лос Анджелис преди масовото му разпространение по Коледа, разказва историята на Марти Маузер – харизматичен и амбициозен вундеркинд по пинг-понг, готов на всичко, за да се превърне в легенда. Полтроу си партнира с Тимъти Шаламе.

Вечерта беше още по-специална, тъй като самата Гуинет, която за събитието избра комбинирана рокля от кадифе и коприна с панделка на рамото от Valentino, за първи път позира на червения килим заедно с двете си деца – Епъл и Моузес Мартин.